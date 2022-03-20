إصابة لاعب برازيلي بهاتف محمول في مباراة قمة بورتو أليغري (فيديو)

أصيب لاعب كرة قدم برازيلي في غريميو، القادم من بورتو أليغري، بهاتف محمول في أثناء احتفاله بهدف يوم السبت وأُجبر على مغادرة الملعب لتلقي العلاج الطبي.

وكان لوكاس سيلفا يحتفل بهدف غريميو الثالث في فوزه 3-صفر على غريمه في المدينة إنترناسيونال عندما أصيب في وجهه بهاتف أُلقي من المدرجات.

وقال غريميو في تقرير المباراة على ”تويتر“: ”البديل لوكاس سيلفا ينزف بعد أن اصطدم به هاتف محمول“.

OBJETO ARREMESSADO| Câmera do SBT flagrou o momento em que um torcedor arremessa um objeto em direção aos jogadores do Grêmio e acerta o volante Lucas Silva. O jogador teve ferimentos na boca e no nariz. #sbtRioGrande pic.twitter.com/o0k4wchcRs — SBT RS (@sbtrs) March 19, 2022

وأظهر مقطع فيديو للواقعة لاعب وسط ريال مدريد وأولمبيك مرسيليا السابق البالغ من العمر 29 عاما وهو ينزف من فمه.

ووقع الاعتداء في الدقيقة الـ 79 من مباراة قبل نهائي بطولة ولاية ريو غراندي دو سول.

وهذه ثاني واقعة خطيرة في مباراة بين الفريقين في أقل من شهر.

Um CELULAR acertou o rosto do Lucas Silva na comemoração do terceiro gol do Grêmio no Beira-Rio. Inacreditável… pic.twitter.com/5YezQJM2cc — Goleada Info (@goleada_info) March 19, 2022

وأُلغيت مواجهة بين غريميو وإنترناسيونال قبل لحظات من انطلاقها في فبراير شباط عندما هاجم مشجعون حافلة غريميو التي كانت في طريقها إلى ملعب إنترناسيونال.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي على ملعب غريميو، يوم الأربعاء.

الدوري الألماني

وهذه الحادثة مشابهة لما حدث في المباراة التي جمعت بين بوخوم وضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، يوم الجمعة الماضي، في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد إصابة الحكم المساعد بزجاجة رميت من مدرجات الفريق المضيف.

وكان مونشنغلادباخ متقدماً على مضيفه بهدفين نظيفين للفرنسي حسن بليا في الدقيقة الـ 55، والسويسري بريل إيمبولو في الدقيقة الـ 61، حين حصلت الحادثة في الدقيقة الـ 69.

وقال مونشنغلادباخ في حسابه على تويتر ”قام أحد مشجعي بوخوم بإلقاء (زجاجة) جعة على رأس الحكم المساعد وبالتالي تم إيقاف المباراة. تصرفات غير مقبولة“.

وسقط الحكم المساعد على الأرض لفترة قصيرة من الوقت قبل أن ينهض، لكن المباراة توقفت على الفور بعدما طلب الحكم من مساعده الانضمام إليه لمغادرة أرض الملعب.

وأعلن مونشنغلادباخ لاحقاً ”أن المباراة توقفت نهائياً“، فيما استنكر بوخوم ما حصل، قائلاً في حسابه على تويتر ”سلوك مثير للاشمئزاز، محرج بكل بساطة. نأمل أن يكون مساعد الحكم على ما يرام“.

ويواجه بوخوم الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ32 نقطة، احتمال معاقبته بسبب هذه الحادثة، بانتظار معرفة ما إذا كانت المباراة ستستكمل في موعد لاحق أم سيمنح مونشنغلادباخ انتصاره التاسع للموسم.