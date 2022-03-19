باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب ميسي عن التدريبات قبل مواجهة موناكو

كشف باريس سان جيرمان سبب غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن التدريبات قبل مواجهة موناكو المقررة، غدا الأحد، في صدام الفريقين بالدوري الفرنسي.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي، اليوم السبت، إن ميسي يتلقى العلاج منذ يومين للتعافي من الأنفلونزا، وما زال موقفه من المشاركة ضد موناكو ليس واضحًا بعد.

وأشار النادي إلى أن مدافعه، سيرجيو راموس، سيعود للمشاركة في التدريبات والمباريات، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وينطبق نفس الأمر على لاعب الوسط، أندير هيريرا.

وسيعود للتدريبات الجماعية، الأسبوع المقبل، كل من: خوان بيرنات وليفن كورزاوا وآنخيل دي ماريا، بعد تعافيهم من إصابات مختلفة.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 65 نقطة، بينما يأتي موناكو ثامنا، برصيد 41 نقطة.

وكان ميسي تعرض لصافرات استهجان أطلقتها جماهير باريس سان جيرمان ضده في المباراة الماضية أمام بوردو، كما هو الحال مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول بقاء ميسي مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل بعد خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؛ بعد الخسارة بنتيجة إجمالية 3/2 أمام ريال مدريد.

وحملت الجماهير مسؤولية الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للثنائي؛ لعدم ظهورهما بأفضل مستوياتهما في مواجهتي ريال مدريد الإسباني، فضلا عن إهدار ميسي ركلة جزاء في جولة الذهاب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فإنه رغم الجدل بشأن مستقبل ميسي بعد الفشل الأوروبي، إلا أن اللاعب الأرجنتيني ينوي البقاء بعقده والبقاء مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل، علما أن عقده يشمل بندا يتيح له البقاء لموسم ثالث اختياري.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن خطط باريس سان جيرمان تعتمد على ميسي، خاصة مع ترجيح رحيل كيليان مبابي الصيف المقبل إلى ريال مدريد، إضافة إلى تراجع مستوى نيمار الذي لم يعد لديه مستقبل كبير في النادي.

وأشارت إلى أنه من المحتمل جدًا أن يتغير دور ميسي في باريس سان جيرمان، حيث إنه في هذا الموسم كان يُنظر للاعب الأرجنتيني على أنه صانع ألعاب أكثر من كونه مهاجمًا، لكن مع رحيل مبابي يمكن أن يعود ميسي إلى موقع أكثر حسما أمام المرمى.

وانضم ميسي البالغ من العمر 35 عاما لباريس سان جيرمان، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وسجل ميسي 7 أهداف وصنع 11 في 26 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، وجاءت أهدافه بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا وهدفين فقط في الدوري الفرنسي.

ويبدو طريق باريس سان جيرمان ممهدا للفوز بلقب الدوري الفرنسي، الموسم الحالي، لكن الفريق ودع دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.