إلغاء مباراة بروسيا مونشنغلادباخ وبوخوم في الدوري الألماني بعد قذف الحكم المساعد بزجاجة (فيديو)

اضطر بنجامين كورتيس حكم مباراة بوخوم وبروسيا مونشنغلادباخ لإيقاف وإلغاء اللقاء بعد إصابة مساعده كريستيان جيتيلمان على رأسه بزجاجة ألقاها أحد المشجعين.

وكانت النتيجة تشير إلى تفوق بروسيا مونشغلادباخ بهدفين من توقيع الحسين بيليا في الدقيقة 55 و بريل إيمبولو في الدقيقة 61 في إطار مباريات الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy — ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2022

لكن في الدقيقة 69 رمى أحد مشجعي فريق بوخوم زجاجة على الحكم المساعد كريستيان جيتيلمان الذي سقط أرضًا لكنه نهض بعد ذلك دون أن يتعرض لإصابة خطيرة.

وتوقف اللقاء لعدة دقائق قبل أن يقرر حكم الساحة إلغاءها بشكل نهائي، في حين عبر لاعبو بوخوم عن غضبهم، واحتجوا على فعلته، لكن حكم اللقاء لم يغير موقفه وقرر إلغاء المواجهة.

Disgusting behaviour, simply embarrassing. Hopefully the linesman is ok. 0-0 #BOCBMG #meinVfL — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) March 18, 2022

وعبر فريق بوخوم عبر صفحته على موقع ”تويتر“ عن أسفه لما حدث، وقدم اعتذاره للحكم، وكتبت: ”ألقى مشجع أحمق شيئًا على الحكم المساعد، توقف اللقاء، كفوا عن هذا الهراء، لا مكان لكم في الملعب، تصرف غبي بشكل لا يصدق“.

في حين كتب بروسيا مونشغلادباخ: ”ألقى أحد المشجعين زجاجة على رأس الحكم المساعد لهذا السبب تم إيقاف اللقاء، تصرفات غير مقبولة“.

وسيعرض الحادث فريق بوخوم وجماهيره لعقوبات صارمة من الاتحاد الألماني لكرة القدم والذي سيحسم أيضًا في نتيجة اللقاء ومصيره بين استكمال باقي الدقائق أو إعلان فوز بروسيا مونشنغلادباخ باللقاء.

A Bochum fan has thrown a beer at the assistant referee's head and so the game has been stopped. Unacceptable actions. #DieFohlen #BOCBMG 0-2 — Gladbach (@borussia_en) March 18, 2022

ويحتل بوخوم المركز الـ12 في الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، وبعيدًا عن مراكز الهبوط بـ9 نقاط في حين يحتل بروسيا مونشغلادباخ المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، ويعيش موسمًا سيئًا، ويبتعد عن المنافسة على المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني، ويملك 60 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن بروسيا دورتموند الثاني، في حين يملك باير ليفركوزن 45 نقطة في المركز الثالث، ويتبعه لايبزيغ برصيد 44 نقطة.

It's a pity that tonight's game ended in such circumstances when it should have been an occasion to celebrate. We wish our travelling fans a safe journey home 🐎💚#DieFohlen #BOCBMG pic.twitter.com/mrO4VwTIuJ — Gladbach (@borussia_en) March 18, 2022

وفي وقت لاحق، ولحساب الجولة الـ27 يلعب بايرن ميونخ مع يونيون برلين، وهيرتا برلين مع هوفنهايم، وشتوتغارت مع أوغسبورغ، وماينز 05 مع أرمينيا بيليفيلد، وغروتر فيورث مع فرايبورغ.

أما بروسيا دورتموند فيواجه كولن، غدًا الأحد، وكذلك يلعب فولفسبورغ أمام باير ليفركوزن، ولايبزيغ أمام آينتراخت فرانكفورت.