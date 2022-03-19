رياضة

إلغاء مباراة بروسيا مونشنغلادباخ وبوخوم في الدوري الألماني بعد قذف الحكم المساعد بزجاجة (فيديو)
تاريخ النشر: 19 مارس 2022 5:52 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2022 7:25 GMT

إلغاء مباراة بروسيا مونشنغلادباخ وبوخوم في الدوري الألماني بعد قذف الحكم المساعد بزجاجة (فيديو)

اللقاء توقف لعدة دقائق قبل أن يقرر حكم الساحة إلغاءها بشكل نهائي في حين عبر لاعبو بوخوم عن غضبهم واحتجوا على فعلته لكن حكم اللقاء لم يغير موقفه وقرر إلغاء المواجهة.

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

اضطر بنجامين كورتيس حكم مباراة بوخوم وبروسيا مونشنغلادباخ لإيقاف وإلغاء اللقاء بعد إصابة مساعده كريستيان جيتيلمان على رأسه بزجاجة ألقاها أحد المشجعين.

وكانت النتيجة تشير إلى تفوق بروسيا مونشغلادباخ بهدفين من توقيع الحسين بيليا في الدقيقة 55 و بريل إيمبولو في الدقيقة 61 في إطار مباريات الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

لكن في الدقيقة 69 رمى أحد مشجعي فريق بوخوم زجاجة على الحكم المساعد كريستيان جيتيلمان الذي سقط أرضًا لكنه نهض بعد ذلك دون أن يتعرض لإصابة خطيرة.

وتوقف اللقاء لعدة دقائق قبل أن يقرر حكم الساحة إلغاءها بشكل نهائي، في حين عبر لاعبو بوخوم عن غضبهم، واحتجوا على فعلته، لكن حكم اللقاء لم يغير موقفه وقرر إلغاء المواجهة.

وعبر فريق بوخوم عبر صفحته على موقع ”تويتر“ عن أسفه لما حدث، وقدم اعتذاره للحكم، وكتبت: ”ألقى مشجع أحمق شيئًا على الحكم المساعد، توقف اللقاء، كفوا عن هذا الهراء، لا مكان لكم في الملعب، تصرف غبي بشكل لا يصدق“.

في حين كتب بروسيا مونشغلادباخ: ”ألقى أحد المشجعين زجاجة  على رأس الحكم المساعد لهذا السبب تم إيقاف اللقاء، تصرفات غير مقبولة“.

وسيعرض الحادث فريق بوخوم وجماهيره لعقوبات صارمة من الاتحاد الألماني لكرة القدم والذي سيحسم أيضًا في نتيجة اللقاء ومصيره بين استكمال باقي الدقائق أو إعلان فوز بروسيا مونشنغلادباخ باللقاء.

ويحتل بوخوم المركز الـ12 في الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، وبعيدًا عن مراكز الهبوط بـ9 نقاط في حين يحتل بروسيا مونشغلادباخ المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، ويعيش موسمًا سيئًا، ويبتعد عن المنافسة على المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني، ويملك 60 نقطة من 26 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن بروسيا دورتموند الثاني، في حين يملك باير ليفركوزن 45 نقطة في المركز الثالث، ويتبعه لايبزيغ برصيد 44 نقطة.

وفي وقت لاحق، ولحساب الجولة الـ27 يلعب بايرن ميونخ مع يونيون برلين، وهيرتا برلين مع هوفنهايم، وشتوتغارت مع أوغسبورغ، وماينز 05 مع أرمينيا بيليفيلد، وغروتر فيورث مع فرايبورغ.

أما بروسيا دورتموند فيواجه كولن، غدًا الأحد، وكذلك يلعب فولفسبورغ أمام باير ليفركوزن، ولايبزيغ أمام آينتراخت فرانكفورت.

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