محكمة التحكيم الرياضية تثبت قرار حظر الفرق الروسية

رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم بتجميد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بمنع جميع الفرق والأندية الروسية من المشاركة في بطولاته خلال نظر المحكمة للقضية.

ويعني قرار المحكمة اليوم الجمعة فعليا حرمان روسيا من المنافسة في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري بينما لم تحدد المحكمة أي مواعيد للنظر في القضية حتى الآن.

الفيفا: لاعبو الدوري الأوكراني يمكنهم التعاقد مع أندية أخرى خارج فترة الانتقالات https://t.co/zDBUHx9RT6 pic.twitter.com/YtmvVi073D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 16, 2022

وقرر الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) منع الفرق والأندية الروسية من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأراضي الجارة أوكرانيا.

وقالت محكمة التحكيم في بيان: ”يظل القرار المطعون فيه ساريا ويستمر منع الفرق والأندية الروسية من المنافسة في بطولات الفيفا.. بينما تستمر إجراءات محكمة التحكيم الخاصة بالنظر في القضية“.

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في تصفيات كأس العالم يوم 24 مارس آذار الجاري.

وقال الاتحاد البولندي لكرة القدم إنه لن يوافق على خوض المباراة كما استبعد منتخبا التشيك والسويد المشاركان في نفس الملحق اللعب في مواجهة المنتخب الروسي أيضا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي ثبتت محكمة التحكيم الرياضية أيضا قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الخاص بمنع الفرق الروسية من المشاركة في بطولات الاتحاد القاري خلال فترة نظر القضية.

ويعني هذا القرار أن سبارتاك موسكو الروسي لن يتمكن من خوض مباراته في الدوري الأوروبي في مواجهة لايبزيغ ومن ثم يحصل الفريق الألماني على فرصة للصعود لدور الثمانية.