الفيفا: لاعبو الدوري الأوكراني يمكنهم التعاقد مع أندية أخرى خارج فترة الانتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، أن اللاعبين الأوكرانيين يمكن تسجيلهم خارج فترة الانتقالات بعد تعديل القواعد الخاصة بانتقالات اللاعبين.

وقال الفيفا إن التعديل مؤقت ويستهدف مساعدة الأندية الأوكرانية واللاعبين الذين تأثروا بالغزو الروسي للبلاد.

وأوضح الفيفا في بيان: ”قد يُسمح للاعبي أوكرانيا بالتسجيل في ناد آخر حتى بعد انتهاء فترة التسجيل في اتحاد النادي الذي ينوون التسجيل فيه.

”سيواصل الفيفا مراقبة الوضع في أوكرانيا عن كثب للتأكد من أن الإطار التنظيمي يعكس أي تطورات. كما يواصل إدانة الاستخدام المستمر للقوة من قبل روسيا في أوكرانيا، ويدعو إلى وقف سريع للأعمال العدائية والعودة للسلام“.

وأضاف البيان أن الأندية سيُسمح لها بتسجيل لاعبين محترفين اثنين بحد أقصى وفقا لهذا التعديل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الفيفا إنه سيفتح فترة انتقالات خاصة للاعبين الأجانب العالقين في روسيا. وانتقد اتحاد اللاعبين المحترفين الخطوة باعتبارها إجراء مؤقتا، ووصفها ”بالخجولة“.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية خاصة“ تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي، ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية، والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.