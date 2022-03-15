حارس يرفض التصدي لركلة جزاء "باطلة" يثير الجدل في دوري هندوارس (فيديو)

شهدت مباراة في منافسات دوري كرة القدم في هندوارس واقعة من أغرب وقائع اللعبة في العالم، حيث سمح حارس مرمى لركلة جزاء أن تسكن شباكه دون أن يحرك ساكنا.

وأثارت هذه الواقعة استغراب عشاق الساحرة المستديرة في العالم وجذبت انتباه وسائل الإعلام العالمية، حيث أشارت إليها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية واسعة الانتشار.

واحتسب حكم مباراة موتاغوا وماراثون في دوري هندوارس ركلة جزاء مثيرة للجدل ومشكوك في صحتها لصالح موتاغوا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع والنتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

هذا وقد اعترض دينوفان توريس حارس الفريق الزائر ماراثون بأغرب طريقة ممكنة على هذه الركلة، حيث وقف دون أن يحرك ساكنا ليسدد موريرا مهاجم موتاغوا الكرة في الشباك بينما وقف الحارس ثبابتا وسط المرمى دون أن يتحرك لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 2-1.

وحاول توريس بكافة السبل عدم الوقوف في المرمى اعتراضا على قرارا الحكم، لكنه انصاع في النهاية بعدما رفع يده لأعلى في إشارة إلى أنه لن يتحرك ليشهر الحكم في وجهه بطاقة صفراء ثم وقف مرة أخرى دون أن يتحرك لتسكن الكرة شباكه.

ولفتت هذه الواقعة أنظار العالم أجمع لطريقة احتجاج توريس الذي سمح للكرة أن تسكن شباكه مما تسبب في خسارة فريقه دون أي محاولة منه لمنع الكرة من أن تهز شباكه.