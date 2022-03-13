ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يداوي جراحه بالفوز على بوردو

حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا بنتيجة 3/0 على ضيفه بوردو، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي، بعد أيام من الخسارة 1/3 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب بارك دي برانس أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدما 1/0، سجله كيليان مبابي في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من جورجينيو فينالدوم.

مبابي لا يتوقف عن التسجيل، هدف جميل في مرمى بوردو.#باريس_سان_جيرمان #باريس_بوردو pic.twitter.com/IkT8tArdMk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

وأضاف البرازيلي نيمار ثاني أهداف باريس سان جيرمان أيضا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من المغربي أشرف حكيمي.

وتلاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس بمدافعي باريس سان جيرمان قبل أن يسدد في المرمى مسجلا ثالث أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 61.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بـ15 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني، في حين يحتل مارسيليا المركز الثالث وحصد 47 نقطة من 27 مباراة.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر 1/3 أمام ريال مدريد يوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليودع النادي الفرنسي البطولة بنتيجة إجمالية 3/2.

جماهير باريس سان جيرمان تسب ميسي ونيمار وتهتف لمبابي فقط (فيديو) https://t.co/LgywfnQmHI pic.twitter.com/7hnCDfokWN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

ويبدو باريس سان جيرمان في طريقه لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليل، علما أن باريس سان جيرمان ودع بطولة كأس فرنسا من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام ليل.

وتتبقى 10 مباريات لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والموسم الحالي بشكل عام.

غضب الجماهير

ووجهت جماهير باريس سان جيرمان هتافات مسيئة وشتائم ضد نيمار، قبيل انطلاق مواجهة بوردو.

وتعرض نيمار لوابل من الهتافات المسيئة والسباب من جانب جماهير سان جيرمان، حيث اتهمته بأنه السبب الرئيس في سوء مستوى الفريق، كما نال الأرجنتيني ليونيل ميسي جانبًا من شتائم جماهير الفريق الباريسي، التي هتفت لمبابي فقط.

واتهمت الجماهير لاعبها البرازيلي بالفشل في مساعدة النادي على تحقيق دوري أبطال أوروبا، وقيادة المشروع المستقبلي رغم مرور 5 مواسم كاملة على انضمامه للفريق منذ قدومه من برشلونة.

في حين وجهت جماهير باريس سان جيرمان التحية إلى كيليان مبابي، الذي سجل هدفين على ريال مدريد في مباراتي الذهاب والإياب، علما أن تقارير أفادت أنه سيوقع لريال مدريد الأسبوع المقبل.