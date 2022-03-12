ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل مع هوفنهايم

سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، أمام هوفنهايم في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الألماني، على ملعب فيرسول راين نيكار آرينا.

وكان بايرن، الساعي لتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة العاشرة على التوالي، تعادل مع باير ليفركوزن الأسبوع الماضي وانتصر مرتين فقط في آخر خمس مباريات في الدوري.

وتقدم كريستوف بارومغارتنر لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل الهداف البولندي لبايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول برأسية خدعت حارس هوفنهايم.

وفي الشوط الثاني، سعى لاعبو بايرن ميونخ كثيرًا لإدراك الفوز.

وألغى الحكم هدفا لبايرن وهذه المرة عبر ليفاندوفسكي مع ضغط الفريق لانتزاع الفوز في الشوط الثاني.

وأضاع الفريق الضيف فرصتين حيث رد القائم تسديدة من سيرج غنابري كما مرت تسديدة جمال موسيالا بالقرب من المرمى.

وبدا أن تسديدة مولر في طريقها للشباك لكن هوفنهايم أبعدها من على خط المرمى في الدقيقة 73.

وأنقذ مانويل نوير قائد بايرن تسديدة من أندريه كراماريتش.

وكاد هوفنهايم أن يخطف النقاط الثلاث في العشر دقائق الأخيرة، لكن مانويل نوير تألق أمام أكبغوما ببراعة.

وبات لدى بروسيا دورتموند فرصة لتقليص الفارق مع البايرن إلى 4 نقاط فقط، وظل العملاق البافاري في الصدارة بـ60 نقطة، متقدما على دورتموند بـ10 نقاط.

على الجانب الآخر، تراجع هوفنهايم للمركز الخامس برصيد 44 نقطة، بعدما تجاوزه فرايبورج عقب فوزه على فولفسبورج في التوقيت نفسه.