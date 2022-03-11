رياضة

حظر أناتولي تيموشوك قائد أوكرانيا السابق من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة
تاريخ النشر: 11 مارس 2022 17:32 GMT
تاريخ التحديث: 11 مارس 2022 18:35 GMT

حظر أناتولي تيموشوك قائد أوكرانيا السابق من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أناتولي تيموشوك تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد بعد رفضه إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو تقديم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أناتولي تيموشوك تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد بعد رفضه إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو تقديم استقالته من عمله كمساعد مدرب في فريق زينيت سان بطرسبرغ.

وذكر الاتحاد الأوكراني أنه تم حظر ”تيموشوك“، قائد المنتخب الأوكراني السابق الذي لعب 144 مباراة دولية، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم محليًا مدى الحياة.

وسيتم سحب رخصة ”تيموشوك“ التدريبية الأوكرانية، كما سيتم مسح اسمه من جميع قوائم الشرف الوطنية.

كما طلب الاتحاد الأوكراني من الحكومة سحب كافة الجوائز التي حصل عليها لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني، وبايرن ميونخ، وزينيت.

يذكر أن ”تيموشوك“ يقود بالتدريب في زينيت سان بطرسبرغ، منذ العام 2017.

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