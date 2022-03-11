حظر أناتولي تيموشوك قائد أوكرانيا السابق من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أناتولي تيموشوك تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد بعد رفضه إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أو تقديم استقالته من عمله كمساعد مدرب في فريق زينيت سان بطرسبرغ.

وذكر الاتحاد الأوكراني أنه تم حظر ”تيموشوك“، قائد المنتخب الأوكراني السابق الذي لعب 144 مباراة دولية، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم محليًا مدى الحياة.

وسيتم سحب رخصة ”تيموشوك“ التدريبية الأوكرانية، كما سيتم مسح اسمه من جميع قوائم الشرف الوطنية.

كما طلب الاتحاد الأوكراني من الحكومة سحب كافة الجوائز التي حصل عليها لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني، وبايرن ميونخ، وزينيت.

يذكر أن ”تيموشوك“ يقود بالتدريب في زينيت سان بطرسبرغ، منذ العام 2017.