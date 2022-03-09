إيقاف تميمة فريق برازيلي مباراة واحدة بسبب سلوك مثير للفزع (فيديو)

أعلن اتحاد ولاية ميناس جيرايس لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إيقاف تميمة فريق أتليتيكو مينيرو حامل لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم مباراة واحدة بسبب سلوك مثير للفزع خلال مواجهة كروزيرو في قمة المدينة في مطلع الأسبوع.

ولقب أتليتيكو هو الديك وكانت تميمة الفريق وراء المرمى عندما افتتح كروزيرو التسجيل في الدقيقة الـ70 من المباراة التي أقيمت يوم الأحد باستاد مينيراو.

وركض على الفور لمنع أحد لاعبي كروزيرو من الاحتفال أمام الجماهير، وألقى بذراعه لمنعه.

وقال اتحاد كرة القدم في ولاية ميناس جيرايس إن الحركة كانت مثيرة للفزع وقرر إيقاف التميمة عن مباراة أتليتيكو المقبلة على أرضه أمام أتليتيكو كالدينسي في الـ19 من مارس/ آذار.

وأضاف الاتحاد في البيان أن ”من الضروري اعتماد أساليب تربوية لوقف الممارسات المماثلة“ في المستقبل.

وفاز أتليتيكو بالمباراة 2-1 بفضل هدف في اللحظات الأخيرة لكنه لم يعلق على سلوك التميمة.

Alô @galodoido está convidado a ficar na arquibancada em 🐔🔥👊🏾 Oh Galo doido que chegou botou terror 🐔 @Atletico pic.twitter.com/aFKvUHJ7mI — 𝐂𝐚𝐦𝐢𝐬𝐚 𝟏𝟑 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐨 (@Camisa13doGalo) March 8, 2022

ويشتهر الدوري البرازيلي دائمًا باللقطات الغريبة والأزمات بين المشجعين، كات آخرها منذ يومين، حيث قتِل مشجع خلال اشتباك بين مشجعين في مدينة بيلو هوريزونتي جنوب شرق البرازيل، قبل ساعات من المباراة بين الغريمين التاريخيين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو.

وأصيب الشاب البالغ 25 عاما برصاصة في بطنه، وقد تم نقله إلى المستشفى لكنه توفى متأثرا بجراحه.

وقالت الشرطة المحلية إن أحد المارة الذي كان في مكان الحادث وقت الاشتباك أصيب برصاصة في كتفه وباتت حالته ”مستقرة“.

وشارك في أعمال الشغب نحو خمسين شخصا في منطقة بيلا فيستا الواقعة شرق بيلو هوريزونتي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من الجماهير تركض باتجاهات مختلفة تحت دخان كثيف، في ظل خوف السكان من صوت إطلاق النار. فيما تعرض العديد من السيارات للتخريب وتم تحطيم نوافذ المباني.