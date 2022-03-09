الصحف الرياضية: "نهائي في سانتياغو بيرنابيو".. "دعونا نرى ريال مدريد".. و"هالاند.. 250 مليون يورو"

شكل تأهل ليفربول وبايرن ميونخ لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ومباراة مانشستر سيتي ضد سبورتينغ لشبونة في إياب دور الـ16، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتطورات رغبة برشلونة بالتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند وعدة صفقات مجانية، ولقاءات ريال بيتيس ضد فرانكفورت، وأولمبيك ليون أمام بورتو في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وأخبار سوق انتقالات الأندية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”دعونا نرى ريال مدريد“.

كما تحدثت عن تكلفة صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند لبرشلونة، وكتبت: ”برشلونة: صفقة هالاند قد تكلف 250 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال بيتيس وآنترخت فرانكفورت في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”بيتيس يرغب في المحافظة على حلمه الأوروبي“.

كما اهتمت بتأهل بايرن ميونخ وليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”بايرن ميونخ وليفربول في ربع النهائي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة بالتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”هالاند.. إنه ممكن“.

كما تحدثت عن تأهل بايرن ميونخ وليفربول لدور ربع النهائي، ولقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16، وكتبت: ”معاناة ليفربول“، و“ضربة بايرن ميونخ“، و“تحدي البيرنابيو“.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار برشلونة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقارير تكلفة صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند لبرشلونة، وكتبت: ”هالاند.. 250 مليون يورو“، و“صفقات متنوعة أكثر“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”نهائي في سانتياغو بيرنابيو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال بيتيس وآنترخت فرانكفورت في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”ريال بيتيس للعودة للطريق الصحيح“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”90 دقيقة“.

كما تحدثت عن تأهل بايرن ميونخ وليفربول لدور ربع النهائي ولقاء مانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونة في إياب دور الـ16.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة واقترابه من التوقيع على اتفاقية رابطة الدوري مع صندوق الاستثمار cvc، وكتبت: ”برشلونة يقترب من cvc“.

كما اهتمت بلقاء ريال بيتيس وآنترخت فرانكفورت في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”كاناليس يجر السيارة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”حقيقي عودة عبقري باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك ليون وبورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”لترويض التنين“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء إنتر ميلان من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا رغم فوزه في الإياب على ليفربول 1-0، وكتبت: ”خروج بشرف“.

كما تحدثت عن يوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس موجود ماركوس أنطونيو“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات ميلان، وكتبت: ”بجرامي ولانغ أفكار ميلان“.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان، الذي فاز في لقاء الإياب 1-0، وكتبت: ”إنتر.. فقط التصفيق“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”حمل أنشيلوتي: سيكون ريال مدريد حقيقي“.

الصحيفة اهتمت بميلان وعودته للمنافسة مع الكبار.