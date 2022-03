"الفيفا" يفتح باب الانتقالات بشكل استثنائي للاعبين الأجانب في روسيا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، إنه سيفتح باب الانتقالات بشكل استثنائي للاعبين الأجانب العالقين في روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وأضاف الفيفا في بيان: ”من أجل تسهيل رحيل اللاعبين الأجانب والمدربين من روسيا، وفي حالة عدم توصل الأندية التابعة للاتحاد الروسي لكرة القدم إلى اتفاق مع اللاعبين والمدربين الأجانب قبل أو بحلول العاشر من مارس 2022.. سيكون من حق اللاعبين والمدربين الأجانب تعليق عقودهم من جانب واحد مع الأندية التابعة للاتحاد الروسي حتى نهاية الموسم الكروي في روسيا (30 يونيو 2022)“.

