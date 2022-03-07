الصحف الرياضية: "برشلونة لا يمكن إيقافه".. مانشستر يونايتد "مخجل".. ورونالدو "لغز الإصابة"

شكل فوز مانشستر سيتي على جاره مانشستر يونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز، وفوز برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وفوز ميلان على نابولي لينتزع صدارة الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بلقاء توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، وقمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان المنتظرة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والشجار العنيف بين مشجعين في أحد ملاعب المكسيك.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”يومان على اللقاء.. يحلمون بأول ليلة كبيرة لهم“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على إلتشي 2-1، وأتلتيكو مدريد على ريال بيتيس 3-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”متوسط: برشلونة لا يخطئ في إلتشي“، و“جواو فيليكس يضع أتلتيكو مدريد في مراكز دوري الأبطال“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على إلتشي 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة لا يمكن إيقافه“.

كما اهتمت الصحيفة بشجار عنيف بين مشجعين في ملعب بالمكسيك، وكتبت: ”معركة ضارية في ملعب بالمكسيك“.

الصحيفة اهتمت بعدم حسم برشلونة للسيدات لقب الدوري الإسباني رغم الفوز على ديبورتيفو ألافيس 6-0.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قلب برشلونة تأخره بهدف لفوز بـ2-1 أمام إلتشي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريمونتادا“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس 3-1 أحد منافسيه المباشرين على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الصحيفة اهتمت بالشجار العنيف بين الجماهير في أحد ملاعب المكسيك، وكتبت: ”همجية“.

آس

ركزت الصحيفة على مستوى باريس سان جيرمان وريال مدريد قبل مواجهتهما المنتظرة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ثقة وشكوك“.

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس 3-1، وبرشلونة على إلتشي 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”قانون جواو فيليكس“، و“تقنية حكم الفيديو تنقذ برشلونة“.

كما اهتمت بالشجار بين مشجعين في أحد الملاعب بالمكسيك.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة مانشستر يونايتد أمام جاره مانشستر سيتي في ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز 4-1، وكتبت: ”إلى الأسفل وهزيمة“، و“اتهم أساطير مانشستر يونايتد فريق رالف رانجنيك بالاستسلام خلال هجومهم في ملعب الاتحاد“.

كما اهتمت الصحيفة بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اللقاء، وكتبت: ”رونالدو.. لغز الإصابة“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة مانشستر يونايتد أمام جاره مانشستر سيتي 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مخجل“.

كما اهتمت بدور سوق الانتقالات الصيفي الماضي لآرسنال على تألق نجم الفريق الشاب ساكا.

الصحيفة اهتمت بتحذيرات أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، لنجمه المعار لإيفرتون ديلي ألي قبل مواجهة الفريقين في الدوري، وكتبت: ”كونتي يحذر ديلي: الطريق الوحيد نحو الأسفل الآن“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك مارسيليا في ملعبه أمام موناكو 1-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يتوتر“.

الصحيفة اهتمت بسباق الموتو جي بي وتراجع بطل العالم الفرنسي كارتارارو.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على نابولي 1-0 وانتزاع صدارة الدوري الإيطالي بفضل هدف الفرنسي أوليفييه جيرو، وكتبت: ”جيرو.. لقب الدوري الإيطالي“.

كما تحدثت عن فوز يوفنتوس الصعب على سبيزيا 1-0، وكتبت: ”كف موراتا“.