ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يظل في الصدارة وتقدم كريم بنزيما وإيموبيلي للمركز الثالث

واصل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي صدارته لجدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، المخصص لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، رغم فشله في التسجيل خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ويملك ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، 56 نقطة من 28 هدفا، ويحتل المركز الأول متقدما على النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، الذي يملك 42 نقطة من 28 هدفا، ويحتل المركز الثاني.

وصعد الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، أحد متصدري هدافي الدوري الإيطالي، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، متصدر هدافي الدوري الإسباني للمركز الثالث بعد تسجيلهما لهدف في لقاءات نهاية الأسبوع.

ويشاركهما في المركز الثالث كل من الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، أحد متصدر هدافي الدوري الإيطالي، والتشيكي باتريك ستشيك، مهاجم باير ليفركوزن ويملكان 40 نقطة من 20 هدفا.

وتراجع الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، للمركز الثامن برصيد 38 نقطة من 19 هدفا.

كما تراجع النجم إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، للمركز الـ12 برصيد 32 نقطة من 16 هدفا.

وشهدت لقاءات نهاية الأسبوع في الدوريات الخمسة الكبرى صيام عدة هدافين عن التسجيل كالبولندي روبيرت ليفاندوفسكي والمصري محمد صلاح والتشيكي باتريك تشيك، والصربي دوشان فلاهوفيتش، فيما كان الفرنسي كريم بنزيما والإيطالي تشيرو إيموبيلي الوحيدين اللذين عرفا طريق المرمى.

وطبقا لنظام جائزة ”الحذاء الذهبي“، يحصل كل هدف يتم تسجيله في البطولات الخمس الكبرى (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا) على نقطتين، ويحصل الهدافون في البطولات المصنفة بين المركزين السادس والـ22 على 1.5 نقطة عن كل هدف مقابل نقطة واحدة في البطولات الأخرى.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 56 نقطة – 28 هدفا.

2- التشيكي باتريك ستشيك (باير ليفركوزن)، والصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا / يوفنتوس)، والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، والإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 40 نقطة – 20 هدفا.

6- المصري محمد صلاح (ليفربول): 38 نقطة – 19 هدفا.

7- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند): 32 نقطة – 16 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.