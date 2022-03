المكسيك.. اتهام معتدين بالشروع في القتل بعد شجار بين مشجعين (فيديو وصور)

قالت السلطات المكسيكية اليوم الأحد إنها ستتهم بعض المعتدين بالشروع في القتل بعد شجار بين الجماهير في مباراة في ولاية كيريتارو بالدوري المكسيكي لكرة القدم أمس السبت.

وأعلنت السلطات أن ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة كما دخل ما يزيد على 20 شخصا المستشفى، وأعلن رئيس رابطة الدوري المكسيكي الممتاز تأجيل باقي مباريات الجولة التاسعة تضامنا مع الضحايا والمتضررين.

وأبلغ ماوريسيو كوري حاكم ولاية كيريتارو مؤتمرا صحفيا ”على الرغم من عدم وقوع وفيات فلا يمكننا القول إنها ليست مأساة، تم إبلاغي بأن التحقيق بدأ في الواقعة بما في ذلك اتهامات بالشروع في القتل“.

وقال كوري إن ثلاثة أشخاص من بين 26 مصابا معظمهم من الذكور خرجوا من المستشفى بينما يرقد عشرة في حالة ”حرجة“ وثلاثة أشخاص في حالة خطيرة.

واقتحم مشجعون مباراة كيريتارو ضد أطلس حامل اللقب وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بعض الناس للضرب والركل والجر نحو منطقة المقاعد في مدرجات الإستاد.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9

— facundo segundo (@felixthemichael) March 6, 2022