رياضة

أحداث شغب عنيفة في مباراة بالمكسيك تسفر عن إصابة 22 شخصا (فيديو)
تاريخ النشر: 06 مارس 2022 5:57 GMT
تاريخ التحديث: 06 مارس 2022 7:40 GMT

أحداث شغب عنيفة في مباراة بالمكسيك تسفر عن إصابة 22 شخصا (فيديو)

أعلنت السلطات المكسيكية إصابة 22 شخصا على الأقل بعد شجار، يوم السبت، عندما اقتحمت الجماهير الملعب في مباراة بالدوري المحلي الممتاز بين كيريتارو وأطلس بطل الموسم

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المصدر: رويترز وفريق التحرير - إرم نيوز

أعلنت السلطات المكسيكية إصابة 22 شخصا على الأقل بعد شجار، يوم السبت، عندما اقتحمت الجماهير الملعب في مباراة بالدوري المحلي الممتاز بين كيريتارو وأطلس بطل الموسم الماضي.

وظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تعرض بعض الناس للضرب والركل، بينما ظهر آخرون على الأرض والدماء تسيل منهم فيما بدا أنه داخل مدرجات ملعب مدينة كيريتارو.

ولم يتسن لـ“رويترز“ التحقق بشكل مستقل من اللقطات التي عرضتها أيضا محطات التلفزيون المحلية.

وقالت رابطة الدوري المكسيكي على تويتر: ”العنف في ملعب لاكوريغيدورا في كيريتارو غير مقبول ومؤسف، سيتم فرض عقوبات استثنائية على المسؤولين عن غياب الأمن في الاستاد“.

وتوقفت المباراة بعد مرور 62 دقيقة أثناء تقدم أطلس 1-صفر.

وأعلنت سلطات الحماية المدنية نقل تسعة أشخاص، من بين 22 مصابا، إلى المستشفى، ومنهم اثنان في حالة خطيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فلم يتواجد أي شرطي في أرض الملعب لتقليل أو منع حدوث الكارثة.

 

وكان فريق ليون صعد إلى المركز الرابع في الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على خواريز بهدف نظيف، يوم السبت، في المرحلة الثامنة من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز تولوكا على نيكاكسا بهدف دون رد.

وحسم ليون مباراته أمام خواريز بهدف سجله إلياس هيرنانديز، بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وارتفع رصيد ليون بذلك إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد خواريز عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

كذلك تغلب تولوكا على نيكاكسا بهدف وحيد سجله كاميلو دا سيلفا في الدقيقة الثانية من المباراة.

وارتفع رصيد تولوكا بذلك إلى 13 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد نيكاكسا عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

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