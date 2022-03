أحداث شغب عنيفة في مباراة بالمكسيك تسفر عن إصابة 22 شخصا (فيديو)

أعلنت السلطات المكسيكية إصابة 22 شخصا على الأقل بعد شجار، يوم السبت، عندما اقتحمت الجماهير الملعب في مباراة بالدوري المحلي الممتاز بين كيريتارو وأطلس بطل الموسم الماضي.

وظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تعرض بعض الناس للضرب والركل، بينما ظهر آخرون على الأرض والدماء تسيل منهم فيما بدا أنه داخل مدرجات ملعب مدينة كيريتارو.

ولم يتسن لـ“رويترز“ التحقق بشكل مستقل من اللقطات التي عرضتها أيضا محطات التلفزيون المحلية.

وقالت رابطة الدوري المكسيكي على تويتر: ”العنف في ملعب لاكوريغيدورا في كيريتارو غير مقبول ومؤسف، سيتم فرض عقوبات استثنائية على المسؤولين عن غياب الأمن في الاستاد“.

وتوقفت المباراة بعد مرور 62 دقيقة أثناء تقدم أطلس 1-صفر.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9

— facundo segundo (@felixthemichael) March 6, 2022