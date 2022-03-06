الصحف الرياضية: ريال مدريد "مثل الوحوش من أجل الريمونتادا".. وبرشلونة "الهدف التعاقد مع هالاند"

شكلت نتائج أمس السبت في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوزا كبيرا لريال مدريد على ريال سوسيداد، وسقوط باريس سان جيرمان أمام نيس، وأبرز لقاءات الأحد، إلتشي ضد برشلونة، ونابولي أمام ميلان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتعليق تشافي على إمكانية التعاقد مع هالاند، ومرور عام على انتخاب خوان لابورتا رئيسا لبرشلونة، وتأهل إسبانيا وإيطاليا في كأس ديفيز للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”مثل الوحوش من أجل الريمونتادا“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء إلتشي ضد برشلونة، وريال بيتيس أمام أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”برشلونة يلعب منطلقا“، و“لقاء دوري أبطال أوروبا في فيلامارين“.

الصحيفة اهتمت بتأهل إسبانيا في كأس ديفيز للتنس بعد الفوز على رومانيا 3-1، وكتبت: ”فوز تكريما لسونتانا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”دع الخط يستمر“.

كما تحدثت عن موقف تشافي من سوق الانتقالات، وكتبت: ”تشافي: هالاند؟ لا أحد يقول لبرشلونة لا“.

كما تحدثت عن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعد عام من انتخابه رئيسا، وكتبت: ”السنة الأولى لخوان لابورتا بعد انتخابه رئيسا لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فوز ساحق قبل استقبال باريس سان جيرمان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء إلتشي وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة لا تتوقف“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 4-1 وتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني لـ8 نقاط عن منافسه إشبيلية، وكتبت: ”المتصدر يهرب“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا وتشافي هيرنانديز رئيس ومدرب برشلونة بشأن إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”الهدف التعاقد مع هالاند“.

كما اهتمت بلقاء ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد وفوز إسبانيول على خيتافي 2-0.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 4-1 ورفع الفارق عن منافسه إشبيلية في صدارة الدوري الإسباني لـ8 نقاط، وكتبت: ”يهرب“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء إلتشي وبرشلونة، وقمة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”اثنان على الخط فرانسيسكو وتشافي“، و“لقاء مهم للتأهل لدوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل إسبانيا على حساب رومانيا في كأس ديفيز للتنس ونتائج التجارب التأهيلية لسباق الموتو جي بي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز نيس على باريس سان جيرمان 1-0 بفضل هدف الجزائري ديلور، وكتبت: ”إنها تساوي ديلور“.

كما اهتمت الصحيفة بسباقات المموتو جي بي ومعاناة بطل العالم الفرنسي كارتارارو.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس ضد سبيزيا، وقمة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”أين أنت ديبالا؟“، و“هناك إبراهيموفيتش يتربص“.

الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب إيطاليا لنهائي كأس ديفيز، وكتبت: ”إيطاليا في النهائي“.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على قمة نابولي وميلان بملعب مارادونا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”مارادونا باركنا“.

كما تحدثت عن فوز روما على أتلانتا 1-0 بفضل هدف الإنجليزي تامي أبراهام، وكتبت: ”إبراهام يشعل السباق للتأهل لدوري أبطال أوروبا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”أليغري دون ديبالا يفكر في المركز الرابع“.