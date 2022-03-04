رياضة

مقتل مدرب الأطفال في فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بعيار ناري
تاريخ النشر: 04 مارس 2022 13:16 GMT
تاريخ التحديث: 04 مارس 2022 13:40 GMT

مقتل مدرب الأطفال في فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بعيار ناري

تم تعليق الدوري الأوكراني الممتاز حاليًا بسبب الغزو الروسي علما أن شاختار يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن حامل اللقب دينامو كييف.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكد نادي شاختار دونيتسك الأوكراني وفاة أحد مدربيه نتيجة الغزو الروسي للبلاد.

وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية فقد أكد سرحي بالكين الرئيس التنفيذي لشاختار دونيتسك أن ”أحد موظفينا قُتل وهو مدرب أطفال، بعد أن أصيب بشظية عيار ناري روسي“.

وتأتي هذه الأخبار بعد يومين فقط من مقتل لاعبين أوكرانيين في الصراع.

وجاء في البيان: ”أفكارنا مع عائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين الشباب فيتالي سابيلو ودميترو مارتينينكو، أول خسارة لكرة القدم تم الإبلاغ عنها في هذه الحرب“.

وشاختار دونيتسك هو أحد أنجح الأندية الأوكرانية، حيث فاز بـ13 لقبا في الدوري المحلي، و13 لقبًا في كأس أوكرانيا، وتسعة ألقاب في كأس السوبر الأوكراني، والدوري الأوروبي.

ونظرًا لوجود دونيتسك في دونباس، لم يتمكن شاختار من لعب مبارياته في ملعب دونباس أرينا منذ بدء الصراع.

ويقع مقر الفريق حاليًا في العاصمة كييف، بعد أن أمضى وقتًا في لفيف – وهي مدينة تقع قرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا.

وتم تعليق الدوري الأوكراني الممتاز حاليًا بسبب الغزو الروسي علما أن شاختار يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن حامل اللقب دينامو كييف.

طلب التأجيل
وفي وقت سابق أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ تلقيه طلبا من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لتأجيل اللقاء أمام إسكتلندا في نصف نهائي ملحق التأهل لكأس العالم عن المنطقة الأوروبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال متحدث من الاتحاد الدولي لكرة القدم: ”الفيفا يمكن أن يؤكد أنه تلقى طلبا من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لتأجيل مبارياتهم المقررة في مارس أمام إسكتلندا، يظل الاتحاد الدولي لكرة القدم على اتصال منتظم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم لإيجاد حل مناسب“.

وأضاف معبرا عن تضامنه مع أوكرانيا: ”يعرب الفيفا عن تضامنه العميق مع كل من يتأثر بما يحدث في أوكرانيا، سيتم تقديم تحديث آخر في الوقت المناسب“.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء يوم 24 مارس الحالي في ملعب هامبدن بارك في غلاسكو في إسكتلندا، ويواجه المتأهل منهما الفائز من لقاء ويلز والنمسا يوم 29 من الشهر نفسه.

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