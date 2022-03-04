مقتل مدرب الأطفال في فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بعيار ناري

أكد نادي شاختار دونيتسك الأوكراني وفاة أحد مدربيه نتيجة الغزو الروسي للبلاد.

وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية فقد أكد سرحي بالكين الرئيس التنفيذي لشاختار دونيتسك أن ”أحد موظفينا قُتل وهو مدرب أطفال، بعد أن أصيب بشظية عيار ناري روسي“.

منتخب أوكرانيا يطلب تأجيل مواجهة اسكتلندا في ملحق التأهل لكأس العالم https://t.co/inVrGlV7qV pic.twitter.com/ppxBrtmNkt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

وتأتي هذه الأخبار بعد يومين فقط من مقتل لاعبين أوكرانيين في الصراع.

وجاء في البيان: ”أفكارنا مع عائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين الشباب فيتالي سابيلو ودميترو مارتينينكو، أول خسارة لكرة القدم تم الإبلاغ عنها في هذه الحرب“.

وشاختار دونيتسك هو أحد أنجح الأندية الأوكرانية، حيث فاز بـ13 لقبا في الدوري المحلي، و13 لقبًا في كأس أوكرانيا، وتسعة ألقاب في كأس السوبر الأوكراني، والدوري الأوروبي.

ونظرًا لوجود دونيتسك في دونباس، لم يتمكن شاختار من لعب مبارياته في ملعب دونباس أرينا منذ بدء الصراع.

منع مشاركة روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب البارالمبية https://t.co/oIaaBlHfzr pic.twitter.com/q97Xp9s31e — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

ويقع مقر الفريق حاليًا في العاصمة كييف، بعد أن أمضى وقتًا في لفيف – وهي مدينة تقع قرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا.

وتم تعليق الدوري الأوكراني الممتاز حاليًا بسبب الغزو الروسي علما أن شاختار يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن حامل اللقب دينامو كييف.

طلب التأجيل

وفي وقت سابق أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ تلقيه طلبا من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لتأجيل اللقاء أمام إسكتلندا في نصف نهائي ملحق التأهل لكأس العالم عن المنطقة الأوروبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال متحدث من الاتحاد الدولي لكرة القدم: ”الفيفا يمكن أن يؤكد أنه تلقى طلبا من الاتحاد الأوكراني لكرة القدم لتأجيل مبارياتهم المقررة في مارس أمام إسكتلندا، يظل الاتحاد الدولي لكرة القدم على اتصال منتظم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم لإيجاد حل مناسب“.

وأضاف معبرا عن تضامنه مع أوكرانيا: ”يعرب الفيفا عن تضامنه العميق مع كل من يتأثر بما يحدث في أوكرانيا، سيتم تقديم تحديث آخر في الوقت المناسب“.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء يوم 24 مارس الحالي في ملعب هامبدن بارك في غلاسكو في إسكتلندا، ويواجه المتأهل منهما الفائز من لقاء ويلز والنمسا يوم 29 من الشهر نفسه.