عمره 60 عامًا.. من هو روبرت كارمونا أكبر لاعب كرة قدم في العالم؟ (فيديو صور)

تقاعد السير ستانلي ماثيوز عن عمر يناهز الـ50 عاما ليصبح نموذجا ومثالا لطول العمر بامتياز في تاريخ كرة القدم لأنه كان لاعبًا متميزًا. ويحدث نفس الشيء مع الياباني كازويوشي ميورا الذي يبلغ من العمر 55 عامًا ولا يزال يلعب في أحد الأندية الدنيا في بلاده.

لكن في ركن من أركان أوروغواي، يمكن لروبرت كارمونا التباهي بكونه اللاعب الأطول عمرا في تاريخ كرة القدم، حيث سيبلغ الـ60 من عمره الشهر المقبل وسيواصل لعب المباريات الرسمية.

وقد دخل بالفعل موسعة ”غينيس“ للأرقام القياسية، الذي يصعب الوصول إلى قوائمها ما لم تكن الوثائق صحيحة وشاملة. واستغرق الاعتراف بأن كارمونا أكبر لاعب في العالم أربع سنوات لأنه ليس لاعبا مشهورا.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه من عام 2010 إلى 2014، وبتشجيع من ابنته، كان يرسل وثائق مثل شهادة ميلاده، وسجلات المباريات التي خاضها والصور وكل ما يثبت أنه لا يزال يلعب في مسابقات رسمية لمسؤولي الموسوعة. وبهذه الطريقة، أرسلت موسوعة غينيس مندوبيها إلى الأوروغواي لمنحه أول الشهادات التي تجعله أكبر لاعب كرة القدم اليوم.

تاريخ طويل

يلعب كارمونا منذ 45 عامًا ودافع عن ألوان 30 ناديًا في مسيرته وخاض حوالي 2200 مباراة رسمية. وقال في مقابلة موسعة مع ”ماركا“: ”في تاريخ كرة القدم العالمية على المستوى الرسمي، كان هناك ما يقرب من 10 أو 15 لاعبا استمروا لفترة طويلة في الملاعب ولكن معظمهم توقفوا عن نشاطهم وعادوا للعب مع نادٍ بعد سنوات عديدة. في حالتي، ظللت ألعب دون انقطاع منذ أن بدأت مسيرتي المهنية في عام 1976.

وتابع: ”لم أتمكن من تحديد صيغة طول العمر بطريقة بسيطة، فهناك عدة عوامل: اتباع نظام غذائي جيد والانضباط في التدريب والابتعاد عن نمط الحياة المستقرة والكحول والمخدرات، وعلى الرغم من أنني عايشت حياة صعبة منذ طفولتي، إلا أنني حافظت دائمًا على إيجابيتي. يتطلب ذلك اقتناعًا قويًا، أن أؤمن بأن الأحلام ستتحقق، إذا ما فكر المرء في ذلك، في حياتي لا يوجد هناك ”مستحيل“. أشعر أنني تلقيت هدية ولم أهدرها، أشعر بالحياة وبطاقة شاب“.

يعترف روبرت كارمونا بأنه شغوف بالرياضة ولا يفوت التدريبات اليومية إلا إذا أصيب وقال: ”نعم، بالطبع، سواء كنت متعاقدًا أم لا، فأنا أتدرب دائمًا ستة أيام و أحيانًا سبعة أيام في الأسبوع. إذا تعرضت للإصابة أحاول التعافي بأسرع ما يمكن للشعور بالظروف المثلى، حتى أكون قادرًا على تحقيق أهدافي وعدم خذل الآخرين“.

قد تكون الإصابات هي نقطة ضعفه بسبب التقدم في العمر، ولكن حتى في هذا الأمر يتمتع بامتياز: ”الإصابات مشكلة كاملة، أحيانًا تكون غير مريحة ومؤلمة. أسوأ شيء هو وقت التعافي للعودة إلى للملاعب. للأسف هناك العديد من الإصابات والعمليات التي مررت بها منذ عام 1980. لقد خضعت إلى ثماني عمليات جراحية. أتذكر أنه ذات يوم عالجني الجراح من الغضروف المفصلي وأخبرني أنه سيتعين علي التوقف عن لعب كرة القدم. أجبته: لن تمنعني هذه العملية أو غيرها عن كرة القدم ”أعتقد أنك كنت مخطئًا ، ها أنا بعد 40 عامًا ألعب وأقوى من أي وقت مضى، الحمد لله“.

وعن حياته بعيدا عن الملعب قال روبرت كارمونا: ”في آخر مرة خرجت فيها للاحتفال، كان عمري 16 عامًا، على ما أعتقد، وفي اليوم التالي خسرنا بسبب ركلة جزاء تسببت فيها ما جلب لي الكثير من المشاكل في النادي. كانت هذه آخر نزهة لي مع زملائي، ولا أخرج أبدًا في الليل. أنا محترف ومثال يحتذى به، لدي مسؤولية كبيرة جدًا تجاه نفسي والآخرين، أنا مختلف وأحب أن أكون كذلك، أمنع نفسي من الفشل وهكذا قررت أن أتصرف في حياتي“.

العمر مجرد رقم

لسبب بيولوجي محض، فإن كارمونا ليس أكبر من زملائه في الفريق فحسب، بل أكبر من المدربين أيضًا، ولكن هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة له: ”أنا دائمًا أعامل الجميع باحترام، من الشباب والبالغين، كبارًا أو أصغر سنًا. أحترمهم ويحترمونني. الغالبية العظمى من المدربين أصغر سناً وأنا أحترمهم كما ينبغي، بالنسبة لهم المعاملة معي مختلفة وكذلك بالنسبة للاعبين وزملائي والمنافسين وحتى الحكام“.

وأتم: ”كثيرًا إنهم يعاملونني جيدًا ويسألونني باستمرار عن كل شيء وفي جميع الأوقات. عندما يضربونني يعتذرون أكثر من اللازم وبعد المباراة يذهبون إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بي أو في الشارع يعتذرون كثيرًا. أحب كل هذا، إنها رسالة من الاحترام المتبادل وعلامة على عدم فقدان كل شيء في العالم“.

Robert Carmona, el futbolista uruguayo que tiene el récord Guinness por ser el jugador más longevo del planeta, le entregó al presiente -Luis Lacalle Pou- una pelota autografiada. "Me generó más nervios que todos los premios que he ganado en mi carrera deportiva", dijo Carmona. pic.twitter.com/WirOUK0vMu — Telemundo (@TelemundoUY) January 25, 2022

نفس الشيء يحدث له عند التعامل مع الجمهور، على الرغم من أنه لا مفر من وجود نوع من التجاهل في وقت ما: ”نعم، بالطبع، هناك أشخاص في غير محلهم في كل مكان، ولكن كما قلت من قبل حتى الجمهور، بشكل عام، يحترمني ويصفق لي، ويطلبون التصوير معي والحصول على توقيعات وأولئك الذين يهينونني ينتهي بهم الأمر بتحياتي ويضحكون.

وواصل: ”هناك لاعبون يسخرون مني ويتجاهلونني لكنني لا أفعل أي شيء، فأنا أتجاهلهم وكل شيء ينتهي دائمًا بشكل جيد. أوضحت أنني معروف جدًا بعملي الاجتماعي والثقافي الذي أقوم به في جميع أنحاء أوروغواي في المدارس والكليات والسجون، وألقي بعض المحاضرات، وهذا يساعدني كثيرًا مع عامة الناس“.

مع شخص لديه فلسفة مثل روبرت كارمونا من الصعب التحدث عن إمكانية التقاعد: ”عندما يسألونني عن موعد الاعتزال أشعر بالانزعاج قليلاً.. وأجيب: ما هو سبب التقاعد؟ أنا أسطورة حية، تمكنت من أن أكون أكبر لاعب في العالم رسميا وسأواصل، أشعر أنني أبلغ من العمر 25 عامًا، التقاعد ليس في ذهني. أريد أن أترك مسيرتي رسالة للناس. الحياة واحدة وعلينا أن نظهر أنه يمكننا أن نعيش بشكل أفضل وبجودة. هناك كارمونا لبعض الوقت! ”

ويعرّف كارمونا نفسه: ”أنا أعسر وبالتالي لعبت كل مسيرتي تقريبًا على الجانب الأيسر من الملعب، كلاعب خط وسط مبدع، وهذا هو موقعي الحقيقي. صانع ألعاب جيد. لقد لعبت أيضًا كلاعب خط وسط وكلاعب خط وسط أيمن، حيث أشعر بالحاجة إلى التعاون مع زملائي في الفريق لاستعادة الكرة حتى أتمكن لاحقًا من تمريرها بشكل جيد. مدافع مركزي أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، أجلب الهدوء والخبرة. أعترف أيضًا أنني أستطيع اللعب دون مشاكل في جميع المراكز وبمشاركة جيدة“.

وعلى الرغم من أنه يبدو أنه بعد 45 عامًا من اللعب، حقق روبرت كارمونا أحلامه، لكنه لا يكتفي بذلك: ”تم تكريمي في أوروغواي وأيضًا في جميع أنحاء العالم، لكني أود أن ينظر الفيفا إلى إنجازاتي ومسيرتي المهنية بالفعل أنا أعتبر نموذجًا في الصحة والرياضة والتعليم والالتزام والقيم والاحتراف، كل ذلك بفضل الرياضة الأكثر شعبية في العالم“.

ويلعب كارمونا في فريق ’Hacele un gol a la vida‘ بالدرجة الرابعة في دوري أوروغواي وهذا موسمه الـ45 في الملاعب على التوالي.