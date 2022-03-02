رياضة

لصلته بروسيا.. دورتموند يسحب العضوية الفخرية من المستشار الألماني السابق شرودر
تاريخ النشر: 02 مارس 2022 17:17 GMT
تاريخ التحديث: 02 مارس 2022 18:15 GMT

لصلته بروسيا.. دورتموند يسحب العضوية الفخرية من المستشار الألماني السابق شرودر

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، سحب العضوية الفخرية من المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر؛ بسبب صلاته مع روسيا. وقال النادي الذي يحتل

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، سحب العضوية الفخرية من المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر؛ بسبب صلاته مع روسيا.

وقال النادي الذي يحتل المركز الثاني راهناً في ترتيب الدوري الألماني، في بيان، إن الرئيس راينهارد راوبال أبلغ شرودر، في لقاء شخصي، أن عضويته ألغيت.

وأضاف نادي إقليم الرور: ”غير مقبول في ضوء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا“ أن يحتل عضو فخري في دورتموند منصباً إدارياً في مؤسسة حكومية روسية.

واتخذت اللجنة التنفيذية في النادي القرار بسبب الارتباطات الوثيقة لشرودر بروسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا.

ويُعدّ شرودر (77 عاماً)، المستشار الألماني بين 1998 و2005، صديقاً مقرّباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهو رئيس مجلس إدارة ”روسنيفت“، أكبر شركة نفط روسية، ولجنة المساهمين في نورد ستريم 2، خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني المثير للجدل.

ومن المتوقع أن ينضم لمجلس الرقابة لدى عملاق الطاقة الروسي غازبروم في يونيو (حزيران).

وخلافاً لمسؤولين أوروبيين سابقين، مثل الفرنسي فرنسوا فيّون أو الإيطالي ماتيو رنتسي، رفض شرودر حتى الآن الاستقالة من مناصبه.

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