الصحف الرياضية: "عرض هائل من باريس سان جيرمان لمبابي".. و"كل الرياضة ضد روسيا"

شكلت معارضة عالم الرياضة للحرب الروسية على أوكرانيا، والعرض الضخم لباريس سان جيرمان لنجمه كيليان مبابي لإقناعه بتجديد عقده، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين فالنسيا وأتلتيك بلباو، وإقصاء توتنهام وتأهل مانشستر سيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتعادل قطبي ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، ومواجهة يوفنتوس وفيورنتينا في نصف النهائي الثاني، وأخبار سوق الانتقالات في برشلونة، والصراع على إيرلينغ هالاند ولقاءات نصف نهائي كأس فرنسا، التي شهدت تأهل نيس ومواجهة نانت وموناكو من أجل مكان في النهائي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء فالنسيا وأتلتيك بلباو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”نهائي من أجل بلوغ النهائي“.

كما تحدثت عن نفاد تذاكر لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”بيعت كل التذاكر للقاء باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بإصابات أتلتيكو مدريد بعد إصابة المدافع سافيتش.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع الموهبة البرازيلية الشابة أنجيلو، وكتبت: ”أنجيلو: لدي أسلوب برشلونة“.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة، وكتبت: ”خيار عقد قصير لعثمان ديمبلي“، و“برشلونة يقدم عرضا لا يقبل الجدل لفرانك كيسي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين فالنسيا وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”المستايا يختار أحد طرفي النهائي“.

كما اهتمت الصحيفة ببداية مشوار برشلونة للسيدات لكرة القدم في كأس ملكة إسبانيا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على سعي برشلونة للتعاقد مع مدافع وسط عدة خيارات للاعبين تنتهي عقودهم الصيف المقبل، وكتبت: ”دفاع كله مجاني“.

كما تحدثت عن سعي مانشستر سيتي للتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”مانشستر سيتي يذهب أيضا بكل شيء من أجل هالاند“.

الصحيفة اهتمت بمعاقبة عالم الرياضة لروسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وكتبت: ”الرياضة العالمية ترفع الفيتو ضد روسيا“.

كما اهتمت الصحيفة بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين فالنسيا وأتلتيك بلباو والعرض الضخم من باريس سان جيرمان لكيليان مبابي لتجديد عقده.

آس

ركزت الصحيفة على العرض الخرافي من باريس سان جيرمان لنجمه الفرنسي كيليان مبابي لتجديد عقده، وكتبت: ”عرض هائل من باريس سان جيرمان لمبابي“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء فالنسيا وأتلتيك بلباو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كما اهتمت برفض الرياضة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، وكتبت: ”كل الرياضة ضد روسيا“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على رفض عالم الرياضة للحرب الروسية على أوكرانيا، وكتبت: ”أوكرانيا موحدة“.

كما اهتمت الصحيفة بمانشستر يونايتد، وتأهل مانشستر سيتي وكريستال بالاس لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وإقصاء توتنهام أمام ميدلسبروه وفوز ليستر سيتي على بيرنلي 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء نانت وموناكو في نصف نهائي كأس فرنسا، وكتبت: ”نصف نهائي أنيق جدا“.

كما تحدثت عن تأهل نيس للنهائي على حساب فيرساي، وكتبت: ”نيس احترافي حتى الحد الأقصى“.

الصحيفة اهتمت بفريق أولمبيك مارسيليا ومدربه الأرجنتيني سامبولي، وكتبت: ”سامبولي يقسم غرف الملابس“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان وإنتر ميلان سلبيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”يفوز سان سيرو“.

كما اهتمت بلقاء يوفنتوس وفيورنتينا في نصف النهائي الثاني ومواجهة دوشان فلاهوفيتش لفريقه السابق، وكتبت: ”فلاهوفيتش لا يعرف الخوف“.