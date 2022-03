مصرع لاعبين أوكرانيين جراء القصف الروسي المستمر

أعلن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم مقتل لاعبين أوكرانيين جراء الغزو الروسي للبلاد والذي بدأ يوم الخميس الماضي بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على الجارة أوكرانيا أرضا وجوا وبحرا.

وقال الاتحاد عبر حسابه على تويتر يوم الثلاثاء ”تعازينا لعائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين الشبابين فيتالي سابيلو (21 عامًا) ودميترو مارتينينكو (25 عامًا) بعد مصرعهما جراء القصف الروسي للبلاد منذ بداية الغزو. أرقدا بسلام“.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022