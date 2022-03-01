مصرع لاعبين أوكرانيين جراء القصف الروسي المستمر

أعلن اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم مقتل لاعبين أوكرانيين جراء الغزو الروسي للبلاد والذي بدأ يوم الخميس الماضي بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على الجارة أوكرانيا أرضا وجوا وبحرا.

وقال الاتحاد عبر حسابه على تويتر يوم الثلاثاء ”تعازينا لعائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين الشبابين فيتالي سابيلو (21 عامًا) ودميترو مارتينينكو (25 عامًا) بعد مصرعهما جراء القصف الروسي للبلاد منذ بداية الغزو. أرقدا بسلام“.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war. May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr — FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن مارتينيكو لقى مصرعه مع ووالدته جراء قنبلة روسية ضربت منزلهما وأسفرت عن قتلهما على الفور.

وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك يوم الاثنين إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في البيان ”تتضامن كرة القدم بشكل تام مع المتضررين في أوكرانيا. يتمنى رئيسا الاتحادين أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع وأن تكون كرة القدم قوة دافعة للوحدة والسلام مجددا“.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية خاصة“ تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واعتقال من تعتبرهم قوميين خطرين.

وأسفر القتال العنيف والقصف الروسي لأوكرانيا عن مقتل العشرات ونجم عنه أزمة لاجئين، وذلك منذ بدء الغزو يوم الخميس الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه روسيا سكان العاصمة الأوكرانية كييف من البقاء في بيوتهم وأمطرت مدينة خاركيف بالصواريخ في الوقت الذي كثف فيه القادة العسكريون الروس قصف المناطق الحضرية الأوكرانية، في تحول لأساليبهم القتالية بعد توقف هجومهم الذي بدأ قبل ستة أيام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعتزم قصف أهداف في كييف تستخدمها الأجهزة الأمنية الأوكرانية. وطلبت من السكان المقيمين بالقرب من هذه المواقع إخلاء منازلهم، لكنها لم تنشر معلومات عن أماكن هذه المواقع في المدينة التي يسكنها ثلاثة ملايين نسمة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متحدثا في مجمع حكومي يخضع لحراسة مشددة في كييف، إن على روسيا ”التوقف أولا عن قصف الناس“ قبل أن تحرز محادثات السلام أي تقدم.