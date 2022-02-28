رياضة

بيليه يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى في المسالك البولية
تاريخ النشر: 28 فبراير 2022 21:58 GMT
تاريخ التحديث: 28 فبراير 2022 22:15 GMT

بيليه يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى في المسالك البولية

بيليه عاد للمستشفى في 13 فبراير الحالي لتلقي جرعة معتادة من العلاج الكيميائي. لكن الأطباء اكتشفوا بعد فحوصات روتينية خضع لها وجود التهاب في المسالك البولية، ما استلزم استمراره في المستشفى لفترة أطول.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال أطباء، اليوم الإثنين، إن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه غادر المستشفى عقب تعافيه من عدوى في المسالك البولية اكتشفها الأطباء أثناء علاجه من سرطان القولون.

وقال مستشفى ألبرت أينشتاين، في بيان، إن ”حالة المريض مستقرة وتعافى من العدوى. سيواصل علاجه من ورم في القولون تمت إزالته في سبتمبر أيلول الماضي“.

وعاد بيليه للمستشفى في 13 فبراير شباط الحالي؛ من أجل تلقي جرعة معتادة من العلاج الكيميائي، لكن الأطباء اكتشفوا بعد فحوصات روتينية خضع لها وجود التهاب في المسالك البولية، ما استلزم استمراره في المستشفى لفترة أطول.

وعانى بيليه، الذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جراحة في الفخذ تسببت له في آلام متكررة وصعوبة في المشي دون مساعدة.

وخضع بيليه لجراحة لاستئصال ورم في القولون في سبتمبر أيلول 2021، ودخل وخرج أكثر من مرة من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في الشهور اللاحقة.

وكانت شبكة (ESPN) التلفزيونية الرياضية ذكرت، في يناير الماضي، أنه تم تشخيص إصابة بيليه بورم في الأمعاء والكبد والرئة، لكن وكيل أعماله رفض التأكيد على صحة ذلك.

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