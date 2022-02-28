بيليه يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى في المسالك البولية

قال أطباء، اليوم الإثنين، إن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه غادر المستشفى عقب تعافيه من عدوى في المسالك البولية اكتشفها الأطباء أثناء علاجه من سرطان القولون.

وقال مستشفى ألبرت أينشتاين، في بيان، إن ”حالة المريض مستقرة وتعافى من العدوى. سيواصل علاجه من ورم في القولون تمت إزالته في سبتمبر أيلول الماضي“.

ابنة بيليه ترد على تقارير سوء حالة والدها الصحية https://t.co/V6kDX2eaGs pic.twitter.com/FpxFSU0meC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

وعاد بيليه للمستشفى في 13 فبراير شباط الحالي؛ من أجل تلقي جرعة معتادة من العلاج الكيميائي، لكن الأطباء اكتشفوا بعد فحوصات روتينية خضع لها وجود التهاب في المسالك البولية، ما استلزم استمراره في المستشفى لفترة أطول.

وعانى بيليه، الذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جراحة في الفخذ تسببت له في آلام متكررة وصعوبة في المشي دون مساعدة.

وخضع بيليه لجراحة لاستئصال ورم في القولون في سبتمبر أيلول 2021، ودخل وخرج أكثر من مرة من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في الشهور اللاحقة.

وكانت شبكة (ESPN) التلفزيونية الرياضية ذكرت، في يناير الماضي، أنه تم تشخيص إصابة بيليه بورم في الأمعاء والكبد والرئة، لكن وكيل أعماله رفض التأكيد على صحة ذلك.