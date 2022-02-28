رسميا.. ريغوبرت سونغ مدربا لمنتخب الكاميرون

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، رسميا، اليوم الإثنين تعيين ريغوبرت سونغ مدربا للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيان عبر موقعه على الإنترنت قد تمت إقالة البرتغالي طوني كونسيساو من منصبه مدربا لمنتخب الكاميرون وتعيين اللاعب السابق ريغوبرت سونغ.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيانه إن سيباستيان ميني، وأوغسطين سيمو، وسليمانو سيساعدون سونغ في قيادة المنتخب الأول.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلعب منتخب الكاميرون مع الجزائر في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 25 مارس في الكاميرون، على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس في الجزائر.

ولا يعد ريغوبرت سونغ، البالغ من العمر 45 عاما، غريبا عن منتخب الكاميرون حيث سبق أن نال مع الكاميرون لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2000 و2002، ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإنه لعب 137 مباراة مع منتخب بلاده الأول سجل فيها 4 أهداف.

وودع منتخب الكاميرون كأس الأمم الأفريقية قبل أيام من نصف النهائي بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام منتخب مصر، قبل أن يحرز منتخب الكاميرون المركز الثالث في البطولة التي استضافها على أرضه.

أهم مباراة

وفي وقت سابق قال جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، إن مواجهة الكاميرون في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 هي أهم مواجهة في مشواره التدريبي.

وقال بلماضي: ”بصراحة باشرت التحضير لمباراتي الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم، أمام الكاميرون، بعد يومين من الخروج من الدور الأول في كأس أفريقيا، لا أريد إضاعة المزيد من الوقت“.

وأضاف: ”أتحدث عن المباراتين الأهم بالنسبة لي في مشواري التدريبي، هذا ليس لأمر شخصي، بل لأنني جزائري مثلي مثلكم، وأتمنى أن أقود بلدي للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستجري على أرض عربية، وفي بلد مسلم، ولا يعقل أن نغيب عن هذا الحدث“.

وتابع بلماضي: ”قلت للاعبين إنه يجب علينا التأهل لكأس العالم، خاصة أنها قد تكون آخر كأس عالم حقيقية نصل إليها، وعلينا تقديم كل شيء لنحصد التأشيرة“.

وسبق أن تواجه منتخب الجزائر والكاميرون في التصفيات النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 حيث تعادلا 1/1 في الجزائر قبل أن يفوز منتخب الكاميرون في الإياب 2/0.