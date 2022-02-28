"الفيفا" يعلق مشاركة روسيا في المنافسات الدولية

قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيتخذ قرارا بتعليق مشاركة المنتخبات الوطنية الروسية في المنافسات الدولية حتى إشعار آخر.

ويجري الفيفا مناقشات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) في الأمر، وسيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في وقت لاحق اليوم.

رسميًا: الفيفا يمنع روسيا من اللعب على أرضها أو استخدام اسمها ورفع علمها في المباريات الدولية https://t.co/7uqliE8ahC pic.twitter.com/ot86aizQH8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

ومن المقرر أن تلتقي روسيا مع بولندا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022، في 24 مارس آذار المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ قد أعلن، أمس الأحد، منع روسيا من اللعب على أرضها، ورفع العلم الروسي، وعدم تشغيل النشيد الروسي في كل المسابقات، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلن الفيفا في بيان إدانته استخدام القوة من روسيا في غزوها لأوكرانيا، وقال: ”العنف ليس حلًا أبدًا، ويعرب ”الفيفا“ عن تضامنه العميق مع جميع الأشخاص المتضررين مما يحدث في أوكرانيا“.

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم التي أصدرها أمس الأحد، قد لا تكون كافية لإقناع المنتخبات الأخرى بمواجهة روسيا رياضيا، وهو ما يضع نهائيات كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها بقطر في خطر؛ نتيجة زيادة عدد الدول التي ترفض مواجهة المنتخب الروسي.

بعد بولندا.. منتخب التشيك يرفض خوض تصفيات كأس العالم مع روسيا https://t.co/EWtnXM0lsi pic.twitter.com/rXLuqwx8mK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

ورفض سيزاري كولسزا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، قرارات ”الفيفا“ واعتبرها غير كافية وأكد على موقف بلاده بعدم مواجهة منتخب روسيا في نصف نهائي ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، مشددا: ”قرارات أمس من (فيفا) غير مقبولة، لسنا مهتمين بالمشاركة في لقاء المظاهر“.

وأضاف: ”موقفنا لن يتغير، المنتخب البولندي لن يلعب ضد المنتخب الروسي بغض النظر عن اسم هذا المنتخب“.

ويواجه المنتخب الروسي نظيره البولندي في نصف نهائي ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم يوم 24 آذار المقبل، وحال فوز أحد المنتخبين سيواجه الفائز من مواجهة منتخبي السويد وجمهورية التشيك يوم 29 من نفس الشهر.

كما قررت منتخبات جمهورية التشيك والسويد عدم اللعب أمام المنتخب الروسي.

ذا صن: "فيفا" يضع كأس العالم 2022 في خطر لرفضه إبعاد روسيا عن المشاركة https://t.co/IPMeZDV6dt pic.twitter.com/SidevytQeL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

وبحسب ”ذا صن“، فإن إصرار المنتخبات الثلاثة على موقفها يعني تأهل منتخب الاتحاد الروسي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم مباشرة.

وأعلنت عدة دول من بينها إنجلترا، مقاطعة اللقاءات أمام المنتخب الروسي في جميع الفئات، وهو ما يعرض نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر للخطر حال مشاركة منتخب روسيا في النهائيات، حيث من المحتمل أن ترفض عدة منتخبات مواجهته.