على طريقة زيدان.. حكم ينطح مشجعا ثم يلغي المباراة في اسكتلندا (فيديو)

قام حكم بضرب مشجع في الرأس في إحدى مباريات أندية الهواة في اسكتلندا، وغادر الحكم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وسط استغراب وذهول ورعب المشجعين من طريقة تعامله.

وكانت المباراة تجمع فريقي ستانلي أتلتيك وبور غلاسكو يونايتد حين توجه الحكم نحو خط التماس وضرب مشجعا في العشرينات من عمره برأسه بقوة قبل أن يتدخل عدة أشخاص ويعيدون حكم اللقاء للملعب.

Next level refereeing at Stanley Athletic vs Port Glasgow United at the weekend 😳 pic.twitter.com/1u0iaib69U

— Fitba Culture 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@fitbaculture) February 28, 2022