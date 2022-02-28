رياضة

على طريقة زيدان.. حكم ينطح مشجعا ثم يلغي المباراة في اسكتلندا (فيديو)
تاريخ النشر: 28 فبراير 2022 14:49 GMT
تاريخ التحديث: 28 فبراير 2022 16:00 GMT

على طريقة زيدان.. حكم ينطح مشجعا ثم يلغي المباراة في اسكتلندا (فيديو)

قام حكم بضرب مشجع في الرأس في إحدى مباريات أندية الهواة في اسكتلندا، وغادر الحكم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وسط استغراب وذهول ورعب المشجعين من طريقة

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

قام حكم بضرب مشجع في الرأس في إحدى مباريات أندية الهواة في اسكتلندا، وغادر الحكم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وسط استغراب وذهول ورعب المشجعين من طريقة تعامله.

وكانت المباراة تجمع فريقي ستانلي أتلتيك وبور غلاسكو يونايتد حين توجه الحكم نحو خط التماس وضرب مشجعا في العشرينات من عمره برأسه بقوة قبل أن يتدخل عدة أشخاص ويعيدون حكم اللقاء للملعب.

وقرر الحكم مغادرة الملعب وإنهاء المباراة حيث كان الفريق المستضيف متقدما بنتيجة 6/2.

وقال أحد المشجعين الحاضرين: ”كل الناس يشعرون بالصدمة، الحكم ذهب نحو خط التماس ووجه ضربة رأسية لمشجع وغادر الملعب“.

وأضاف: ”لم أر في حياتي مثل هذا في أي ملعب قبل ذلك“.

وأعلنت رابطة دوري الهواة فتح تحقيق في الموضوع، ولا يعرف سبب تصرف الحكم الغريب.

وأصدر نادي ستانلي أتلتيك بيانا حول الحادث، مؤكدا على أن لقاء الفريق أمام غلاسكو يونايتد تم إيقافه في الدقيقة 92.

كما أكد متحدث باسم الشرطة أن تحقيقا سيفتح في قضية اعتداء الحكم على مشجع، وقال: ”المحققون توصلوا بتقرير حول اعتداء على شخص يبلغ من العمر 21 عاما، الساعة 12:00 بملعب الملك جورج الخامس، التحقيقات تجرى حاليا“.

وكانت اتحاد الهواة في اسكتلندا قد شدد العقوبات على اللاعبين والمسؤولين الذين يقومون بالاعتداء على الحكام بعد انتشار ظاهرة الاعتداءات، وتصل العقوبات إلى التوقيف لمدة 10 سنوات.

 

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