ليفاندوفسكي عن مستقبله: أنا منفتح على كل شيء

أثار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الغموض حول مستقبله بعدما قال إنه منفتح على كل شيء.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، وهناك تكهنات بأن بايرن ميونخ قد يعرضه في السوق الصيفي المقبل لتجنب رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وقبل الفوز 1/0 على آينتراخت فرانكفورت، أكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن النادي البافاري يعمل على تقديم عرض لتجديد عقد ليفاندوفسكي، على الرغم من أن لاعب كرة القدم نفسه نفى لاحقًا أي اتصال بهذا الصدد.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن ليفاندوفسكي قوله بعد سؤاله عن عرض تجديد عقده مع بايرن ميونخ: ”إنها المرة الأولى التي أسمع فيها ذلك“، وقالت الصحيفة إن تصريح المهاجم البولندي وسيلة للضغط تجاه بايرن ميونخ.

وأوضحت أنه مع ذلك، لا يستبعد ليفاندوفسكي تغيير ناديه هذا الصيف، حيث قال: ”أنا هادئ. من المهم بالنسبة لي أن أكون قادرًا على التركيز في الملعب، أنا منفتح على كل شيء، لكن الشيء الوحيد المهم بالنسبة لي هو ما يحدث في المباراة التالية. كل ما تبقى لفعله فيما يتعلق بالعقود هو مسألة ثانوية وتبقى في الخلفية“.

Made it look so simple. That finish for Lewandowski’s second of his three goals vs. Benfica 👌 (via @FCBayern)pic.twitter.com/zITfbh44T9 — B/R Football (@brfootball) November 4, 2021

ويقدم ليفاندوفسكي موسما مميزا للغاية مع بايرن ميونخ، حيث سجل 39 هدفا وصنع ثلاثة في 33 مباراة ويتصدر ترتيب اللاعبين المرشحين لنيل الحذاء الذهبي.

وانضم ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، إلى بايرن ميونخ صيف عام 2014، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند.

وارتبط ليفاندوفسكي بالانتقال إلى ريال مدريد منذ سنوات، لكن بايرن ميونخ رفض كل محاولات رحيله، لكنه مع نهاية تعاقده في يونيو 2023 فإن النادي البافاري قد يضطر لبيع اللاعب الصيف المقبل لتجنب رحيله بعد أقل من عام ونصف.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونخ للفوز بلقب الدوري الألماني 6 مرات، ولقب في دوري أبطال أوروبا، وحصل على جائزة هداف الدوري الألماني 6 مرات بينها مرة مع بروسيا دورتموند.

34 goals in one minute 🔥 Every single Robert Lewandowski goal this season #Bundesliga #FCBayern pic.twitter.com/5VJ5JsaKPV — DW Sports (@dw_sports) June 29, 2020

وبالمجمل لعب ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ 362 مباراة، سجل فيها 333 هدفا وصنع 68، في المقابل سجل 103 أهداف وصنع 42 في 187 مباراة مع بروسيا دورتموند.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة باير ليفركوزن، يوم السبت، في الدوري الألماني قبل أن يستضيف ريد بول سالزبورغ النمساوي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.