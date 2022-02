ليفاندوفسكي عن مستقبله: أنا منفتح على كل شيء

أثار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الغموض حول مستقبله بعدما قال إنه منفتح على كل شيء.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، وهناك تكهنات بأن بايرن ميونخ قد يعرضه في السوق الصيفي المقبل لتجنب رحيله مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وقبل الفوز 1/0 على آينتراخت فرانكفورت، أكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن النادي البافاري يعمل على تقديم عرض لتجديد عقد ليفاندوفسكي، على الرغم من أن لاعب كرة القدم نفسه نفى لاحقًا أي اتصال بهذا الصدد.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن ليفاندوفسكي قوله بعد سؤاله عن عرض تجديد عقده مع بايرن ميونخ: ”إنها المرة الأولى التي أسمع فيها ذلك“، وقالت الصحيفة إن تصريح المهاجم البولندي وسيلة للضغط تجاه بايرن ميونخ.

وأوضحت أنه مع ذلك، لا يستبعد ليفاندوفسكي تغيير ناديه هذا الصيف، حيث قال: ”أنا هادئ. من المهم بالنسبة لي أن أكون قادرًا على التركيز في الملعب، أنا منفتح على كل شيء، لكن الشيء الوحيد المهم بالنسبة لي هو ما يحدث في المباراة التالية. كل ما تبقى لفعله فيما يتعلق بالعقود هو مسألة ثانوية وتبقى في الخلفية“.

