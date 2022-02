تقرير: قطر حاولت "إسكات" مسؤول رياضي ألماني انتقد استضافتها لكأس العالم 2022

كشفت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية أن قطر جندت عملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لإسكات ثيو زفانتسيغر، الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد انتقاداته الشديدة لقرار اختيار البلد الخليجي لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.

ولفتت الوكالة في تقرير لها، يوم الأحد، إلى أن ثيو زفانتسيغر كان من بين أبرز منتقدي قرار منح استضافة كأس العالم 2022 لقطر، مشيرة إلى أنه هاجم علنًا سجل حقوق الإنسان في قطر وشكك في منحها تنظيم الحدث الرياضي الأكثر شعبية في العالم في حرارة الصحراء الحارقة.

ونقلت عن زفانتسيغر قوله في تصريحات سابقة ”الثروة اللامتناهية لهذا البلد الصغير قطر تنتشر مثل السرطان من خلال كرة القدم والرياضة“، مشيرة إلى أنه كعضو في اللجنة التنفيذية للفيفا، حث الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية على التراجع عن قرارها.

وقالت الوكالة ”كانت الحكومة القطرية قلقة للغاية من انتقادات زفانتسيغر لدرجة أنها اتخذت إجراءات بما فيها دفع أكثر من 10 ملايين دولار لشركة يعمل بها عملاء سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أجل عملية تأثير سرية تستمر لسنوات تسمى (مشروع ريفربيد)، وفقًا لوثائق الشركة الداخلية التي حصلت عليها ”أسوشيتد برس“.

وبحسب الوكالة، تشير السجلات التي حصلت عليها إلى أن الهدف من العملية كان استخدام التجسس لإسكات زفانتسيغر، إلا أن العملية فشلت.

وقال زفانتسيغر في مقابلة مع الوكالة ”إنه شعور غريب للغاية عندما تشارك في الرياضة وتلتزم بقيم الرياضة ويحاول أحد ملاحقتك والتأثير عليك“.

