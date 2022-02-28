تقرير: قطر حاولت "إسكات" مسؤول رياضي ألماني انتقد استضافتها لكأس العالم 2022

كشفت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية أن قطر جندت عملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لإسكات ثيو زفانتسيغر، الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، بعد انتقاداته الشديدة لقرار اختيار البلد الخليجي لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.

ولفتت الوكالة في تقرير لها، يوم الأحد، إلى أن ثيو زفانتسيغر كان من بين أبرز منتقدي قرار منح استضافة كأس العالم 2022 لقطر، مشيرة إلى أنه هاجم علنًا سجل حقوق الإنسان في قطر وشكك في منحها تنظيم الحدث الرياضي الأكثر شعبية في العالم في حرارة الصحراء الحارقة.

ونقلت عن زفانتسيغر قوله في تصريحات سابقة ”الثروة اللامتناهية لهذا البلد الصغير قطر تنتشر مثل السرطان من خلال كرة القدم والرياضة“، مشيرة إلى أنه كعضو في اللجنة التنفيذية للفيفا، حث الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية على التراجع عن قرارها.

بعد تعرضها للاغتصاب واتهامها بالزنا.. مسؤولة في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 تفر هربًا من قطر https://t.co/HNwSfroBjR pic.twitter.com/3nie7TuudI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 22, 2022

وقالت الوكالة ”كانت الحكومة القطرية قلقة للغاية من انتقادات زفانتسيغر لدرجة أنها اتخذت إجراءات بما فيها دفع أكثر من 10 ملايين دولار لشركة يعمل بها عملاء سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أجل عملية تأثير سرية تستمر لسنوات تسمى (مشروع ريفربيد)، وفقًا لوثائق الشركة الداخلية التي حصلت عليها ”أسوشيتد برس“.

وبحسب الوكالة، تشير السجلات التي حصلت عليها إلى أن الهدف من العملية كان استخدام التجسس لإسكات زفانتسيغر، إلا أن العملية فشلت.

وقال زفانتسيغر في مقابلة مع الوكالة ”إنه شعور غريب للغاية عندما تشارك في الرياضة وتلتزم بقيم الرياضة ويحاول أحد ملاحقتك والتأثير عليك“.

“A very, very strange feeling,” says a former German soccer official who was the subject of a Qatar-funded covert influence campaign staffed by ex-CIA officers, according to documents reviewed by @AP. https://t.co/z3cWKAfURf — The Associated Press (@AP) February 27, 2022

وأوضحت الوكالة أن الوثائق التي استعرضتها توفر تفاصيل جديدة بشأن جهود قطر للفوز باستضافة البطولة والتمسك بها، وتحديدًا عمل الدولة مع الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كيفن تشالكر وشركة Global Risk Advisors مضيفة أن الوثائق تستند إلى التقارير السابقة للوكالة حول عمل تشالكر في قطر.

وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أن تشالكر أقر في بيان أن شركة GRA عملت في مشروع ريفربيد، لكنه قال إنه كان فقط ”مشروع مراقبة إعلاميًّا يعمل به متدربون ويشرف عليه موظف واحد بدوام كامل، وكان مسؤولًا عن قراءة المقالات الإخبارية وتلخيصها“.

وقال ديفيد ويلز، المتحدث باسم تشالكر، إنه ليس لديه مطلق الحرية في تحديد هوية العميل لمشروع ”ريفربيد“ أو تقديم تفاصيل أخرى، مثل: مدة تشغيل المشروع، أو أسماء الموظفين الذين عملوا فيه، فيما أوضح محامي تشالكر، بريان آشر، أن زفانتسيغر لم يكن مطلقًا موضوع حملة سرية للتأثير عليه من قبل GRA.

وقالت الوكالة ”غير أن السجلات التي راجعتها وكالة (أسوشيتد برس) تشير إلى خلاف ذلك، إذ قالت إحدى الوثائق إن الهدف الأساس لمشروع ريفرببد كان تحييد فاعلية انتقادات ثيو زفانتسيغر لاستضافة قطر لكأس العالم 2022 ومحاولاته لإجبار الفيفا على إلغاء القرار“.

ولفتت الوكالة إلى أنها استعرضت مئات الصفحات من الوثائق من شركات تشالكر، بما في ذلك التقرير النهائي والمذكرات ووثائق الميزانية.

وتابعت ”قدمت مصادر متعددة نُسخًا عن الوثائق، وقالت إنها منزعجة من عمل تشالكر في قطر وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم يخشون الانتقام“.

ذا صن: "فيفا" يضع كأس العالم 2022 في خطر لرفضه إبعاد روسيا عن المشاركة https://t.co/IPMeZDV6dt pic.twitter.com/SidevytQeL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 28, 2022

وأوضحت الوكالة، أن وثائق ريفربيد تسلط الضوء على جهود التجسس القوية التي يمكن أن يقدمها متعاقدون من القطاع الخاص، مثل: تشالكر، إلى البلدان الغنية، مثل: قطر، التي تفتقر إلى وكالة استخبارات قوية خاصة بها.

وأردفت ”تم تشغيل مشروع ريفربيد من بداية 2012 إلى منتصف 2014 ونجح في توظيف تقنيات استخباراتية تقليدية معقدة لاستهداف الأفراد داخل دائرة تأثير زفانتسيغر وتغيير المشاعر المرتبطة بكأس العالم في قطر“.

يذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم كان رفع دعوى ضد الرئيس السابق لاتحاد الكرة الألماني، ولكن تم رفض القضية من قبل محكمة دوسلدورف الإقليمية، التي قضت بأن زفانتسيغر ضمن حقه في حرية التعبير.

وأطلق زفانتسيغر تصريحاته المثيرة للجدل خلال مقابلة إذاعية تم بثها في عام 2015، مؤكدًا أن تصريحاته لم تكن موجهة للاتحاد القطري لكرة القدم، ولكن إلى الطريقة التي اعتمدها الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” في منح شرف استضافة المونديال.