الصحف الرياضية: "إعصار برشلونة".. "فيفا تحت الضغط".. و"نابولي يطير ويحلم"

شكل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بلعب روسيا دون علم ونشيد وطني وفي ملاعب محايدة، ورغبة عدة دول في مقاطعتها رياضيا، وفوز ليفربول بكأس رابطة المحترفين، وانتصار برشلونة الكبير على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وعودة نابولي لصدارة الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة المكسيك للتنس، ونتائج الدوريات الأوروبية ليوم الأحد، وتتويج برشلونة بلقب السوبر الإسباني لكرة القدم في الصالات، وكريم بنزيما متصدر هدافي الدوري الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني رافائيل نادال ببطولة المكسيك للتنس، وكتبت: ”ارفعوا القبعة“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الدوري الإسباني، وكتبت عن فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 4-0: ”برشلونة تشافي يذهب من 4 إلى 4″، وعن فوز إشبيلية بديربي الأندلس أمام ريال بيتيس 2-1: ”إشبيلية يفوز بالديربي ويستمر في القتال على لقب الدوري“، وعن فوز فياريال على إسبانيول 5-1، كتبت: ”سوبر هاتريك ليريمي بينو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 4-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”انطلاقة“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة لكرة القدم في الصالات ببطولة السوبر الإسباني، وكتبت: ”أبطال“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة إسبانيول أمام فياريال 5-1، وكتبت: ”تصحيح صعب من فياريال لإسبانيول“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4-0 على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة بكامل قوته“.

كما تحدثت عن فوز رافائيل نادال ببطولة المكسيك للتنس، وكتبت: ”لقب آخر لنادال“.

الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب تشيلسي، وكتبت: ”ليفربول يفوز بكأس رابطة المحترفين بعد 22 ركلة ترجيح“.

كما اهتمت بفوز برشلونة لكرة الصالات بلقب كأس السوبر الإسباني وفوز إشبيلية بديربي الأندلس أمام ريال بيتيس 2-1.

آس

ركزت الصحيفة على فوز إشبيلية على ريال بيتيس 2-1 في ديربي الأندلس ومواصلة مطاردة المتصدر ريال مدريد، وكتبت: ”يقاوم“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الكبير على أتلتيك بلباو 4-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إعصار برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بمتصدر هدافي الدوري الإسباني الفرنسي كريم بنزيما، وكتبت: ”الدوري الإسباني بختم كريم بنزيما“.

كما اهتمت بقرار الفيفا منع روسيا من اللعب بميدانها ودون علم ونشيد وطني، وكتبت: ”روسيا دون نشيد وطني ودون علم“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين بضربات ترجيح ماراثونية ضد تشيلسي 11-10، حيث سجل حارس ليفربول كيليهر ضربة ترجيح وفشل كيبا حارس تشيلسي في التسجيل.

الصحيفة اهتمت بقرار إنجلترا عدم مواجهة روسيا رياضيا، وكتبت: ”إنجلترا: لن نلعب أمام روسيا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك ليون أمام ليل 1-0 وتعادل أولمبيك مارسيليا أمام تروا 1-1 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”أولمبيك ليون يسقط مجددا وغاضب“، و“أولمبيك مارسيليا دون أفكار“.

الصحيفة اهتمت بمقاطعة عدة دول لروسيا في كرة القدم وعدم رغبتها في مواجهتها في ملحق التأهل لكأس العالم، وكتبت: ”الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت الضغط“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نابولي على لاتسيو 2-1 وصعوده لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”نابولي يطير ويحلم“.

الصحيفة تحدثت عن فوز روما على سبيزيا 1-0 وتراجع ميلان وإنتر في الجولات الأخيرة، وكتبت: ”ميلان وإنتر: إنها مسألة ذهنية“.

الصحيفة اهتمت بعقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد روسيا، وكتبت: ”روسيا دون علم ولا نشيد وطني وبملاعب محايدة“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على دعم الرياضة لأوكرانيا ضد الاجتياح الروسي، وكتبت: ”الكل مع أوكرانيا“.

كما تحدثت الصحيفة على فوز نابولي على لاتسيو 2-1 وتصدره الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن ميلان، وكتبت: ”نابولي أول ونفس نقاط ميلان“.

كما تحدثت عن يوفنتوس عن طريق دوشان فلاهوفيتش، وكتبت: ”يوفنتوس أقوى من المتاعب“.