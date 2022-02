ذا صن: "فيفا" يضع كأس العالم 2022 في خطر لرفضه إبعاد روسيا عن المشاركة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ معاقبة روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا بمنعها من اللعب بملعبها، وأن تلعب دون علم أو نشيد وطني، ودون جماهير، وتحت علم الاتحاد الروسي لكرة القدم، ورفض إبعادها نهائيا عن ملحق تصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2022.

وبحسب ”ذا صن“، فإن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قد لا تكون كافية لإقناع المنتخبات الأخرى بمواجهة روسيا رياضيا، وهو ما يضع نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة إقامتها بقطر في خطر، نتيجة زيادة عدد الدول التي ترفض مواجهة المنتخب الروسي.

ورفض سيزاري كولسزا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، قرارات ”فيفا“ واعتبرها غير كافية وأكد على موقف بلاده بعدم مواجهة منتخب روسيا في نصف نهائي ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، مشددا: ”قرارات أمس من (فيفا) غير مقبولة، لسنا مهتمين بالمشاركة في لقاء المظاهر“.

وأضاف: ”موقفنا لن يتغير، المنتخب البولندي لن يلعب ضد المنتخب الروسي بغض النظر عن اسم هذا المنتخب“.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.

— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022