ذا صن: "فيفا" يضع كأس العالم 2022 في خطر لرفضه إبعاد روسيا عن المشاركة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ معاقبة روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا بمنعها من اللعب بملعبها، وأن تلعب دون علم أو نشيد وطني، ودون جماهير، وتحت علم الاتحاد الروسي لكرة القدم، ورفض إبعادها نهائيا عن ملحق تصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2022.

وبحسب ”ذا صن“، فإن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قد لا تكون كافية لإقناع المنتخبات الأخرى بمواجهة روسيا رياضيا، وهو ما يضع نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة إقامتها بقطر في خطر، نتيجة زيادة عدد الدول التي ترفض مواجهة المنتخب الروسي.

ورفض سيزاري كولسزا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، قرارات ”فيفا“ واعتبرها غير كافية وأكد على موقف بلاده بعدم مواجهة منتخب روسيا في نصف نهائي ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، مشددا: ”قرارات أمس من (فيفا) غير مقبولة، لسنا مهتمين بالمشاركة في لقاء المظاهر“.

وأضاف: ”موقفنا لن يتغير، المنتخب البولندي لن يلعب ضد المنتخب الروسي بغض النظر عن اسم هذا المنتخب“.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022

ويواجه المنتخب الروسي نظيره البولندي في نصف نهائي ملحق التأهل لنهائيات كأس العالم يوم 24 آذار/مارس المقبل، وحال فوز أحد المنتخبين سيواجه الفائز من مواجهة منتخبي السويد وجمهورية التشيك يوم 29 من نفس الشهر.

كما قررت منتخبات جمهورية التشيك والسويد عدم اللعب أمام المنتخب الروسي.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن إصرار المنتخبات الثلاثة على موقفها يعني تأهل منتخب الاتحاد الروسي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم مباشرة.

وأعلنت عدة دول من بينها إنجلترا مقاطعة اللقاءات أمام المنتخب الروسي في جميع الفئات، وهو ما يعرض نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر للخطر حال مشاركة منتخب روسيا في النهائيات، حيث من المحتمل أن ترفض عدة منتخبات مواجهته.

ولم يغلق ”فيفا“ الباب أمام مزيد من العقوبات على المنتخب الروسي من بينها الاستبعاد من المسابقات، وهو القرار الذي تطالب به عدة دول أوروبية.

بعد بولندا.. منتخب التشيك يرفض خوض تصفيات كأس العالم مع روسيا https://t.co/EWtnXM0lsi pic.twitter.com/rXLuqwx8mK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

وجاء نص بيان ”فيفا“ كالتالي:

أولا يدين فيفا استعمال روسيا للقوة في غزو أوكرانيا. العنف ليس حلا على الإطلاق وفيفا يعرب عن تضامنه العميق مع كل المتأثرين بما يحدث في أوكرانيا.

يدعو فيفا مجددا بصورة عاجلة إلى استعادة السلام وبدء الحوار البناء على الفور. ويبقى فيفا على تواصل قريب مع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم وأعضاء الكرة الأوكرانية الذين طلبوا الدعم لمغادرة البلاد طالما أن الصراع مستمر.

للحديث عن المسائل التي تخص كرة القدم وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي (يويفا)، مكتب مجلس فيفا الذي يضم رئيس فيفا ورؤساء الاتحادات القارية الستة، قرر بالإجماع اتخاذ أول الإجراءات في ضوء توصيات اللجنة الأولمبية الدولية التي ستصبح سارية حتى إشعار آخر:

– لن تلعب أي مسابقات دولية على أراضي روسيا، ومبارياتها ”داخل الأرض“ ستُلعب في أرض محايدة ودون جماهير.

– أي ممثل لروسيا سيشارك في أي مسابقة تحت اسم ”اتحاد كرة القدم الروسي“ وليس ”روسيا“.

– لن يتم استخدام علم روسيا أو عزف نشيدها الوطني في المباريات التي يشارك بها فريق يتبع الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وسيواصل فيفا مناقشاته الجارية مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات رياضية أخرى لتحديد أي إجراءات أو عقوبات إضافية يجب تطبيقها في المستقبل القريب إذا لم يتحسن الوضع بسرعة، بما يتضمن إمكانية الاستبعاد من المسابقات.

مجلس فيفا يبقى على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي من هذه القرارات، ويؤمن فيفا أن الحركة الرياضية يجب أن تتحد في قراراتها بهذا الصدد، وأن الرياضة يجب أن تظل قوة موجهة للسلام والأمل.

بالنسبة لتصفيات كأس العالم 2022 المقبلة، أخذ فيفا ملاحظاته من المواقف التي تم التعبير عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة الاتحاد البولندي والتشيكي والسويدي وبالفعل بدأ الحوار مع هذه الاتحادات. سيبقى فيفا على تواصل قريب مع الجميع لإيجاد حلول مناسبة ومقبولة معا.