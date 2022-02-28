ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتمسك بالصدارة.. وتقدم محمد صلاح وكريم بنزيما وفلاهوفيتش

واصل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي صدارته لجدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، رغم فشله في التسجيل خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ويملك ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، 56 نقطة من 28 هدفا، ويحتل المركز الأول متقدما على النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، الذي يملك 42 نقطة من 28 هدفا ويحتل المركز الثاني.

وصعد الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، للمركز الثالث برفقة التشيكي باتريك ستشيك مهاجم باير ليفركوزن ويملكان 40 نقطة من 20 هدفا.

ويحتل المركز السادس الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برفقة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، متصدر هدافي الدوري الإسباني، والإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، برصيد 38 نقطة من 19 هدفا، وسجل الفرنسي هدف الفوز لفريقه أمام رايو فاليكانو، فيما سجل النجم المصري هدفين وسط الأسبوع لفريقه في لقاء مؤجل عن الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد خلال الفوز 6-0.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفًا حتى الآن، متفوقًا على زميله دييغو جوتا، صاحب الوصافة وأقرب ملاحقيه برصيد 12 هدفًا.

بينما تراجع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، للمركز الـ11 برصيد 32 نقطة من 16 هدفا.

وتم اعتماد نظام جديد للفائز بالحذاء الذهبي يمنح الأفضلية للبطولات الكبرى، منذ عام 1997 حيث يساوي كل هدف يسجل في البطولات الخمس الكبرى في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا) نقطتين، فيما يحصل الهدافون في البطولات المصنفة بين المركزين السادس والـ 22 على 1.5 نقطة عن كل هدف، مقابل نقطة واحدة في البطولات الأخرى.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 54 نقطة – 27 هدفا.

2- التشيكي باتريك ستشيك (باير ليفركوزن)، والصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا / يوفنتوس): 40 نقطة – 20 هدفا.

4 الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، والمصري محمد صلاح (ليفربول): 38 نقطة 19 هدفا.

7- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند): 32 نقطة – 16 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.