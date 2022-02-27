رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يطالب بطرد روسيا من كأس العالم 2022

قال نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد إنه ينبغي طرد منتخب روسيا من كأس العالم 2022 بعد غزو أوكرانيا.

وفي تصريح لصحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية قال لوغريت إنه ينبغي طرد روسيا من نهائيات كأس العالم 2022، بعد 4 أيام من دخول القوات الروسية أوكرانيا.

بعد بولندا.. منتخب التشيك يرفض خوض تصفيات كأس العالم مع روسيا https://t.co/EWtnXM0lsi pic.twitter.com/rXLuqwx8mK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

وقال لوغريت: ”عالم الرياضة وخاصة كرة القدم لا يمكن أن يظل محايدا، أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا“.

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: ”في هذه الظروف المأساوية، كيف يمكن تصور لعب كرة القدم ضد هذا البلد“.

ورفضت منتخبات كل من بولندا والسويد وجمهورية التشيك مواجهة روسيا في المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلعب منتخب بولندا مع روسيا في العاصمة الروسية موسكو يوم 24 مارس، وإذا فاز أصحاب الأرض يستضيف الفائز في مباراة التشيك والسويد في 29 مارس.

يويفا يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس https://t.co/HijE5qbrg2 pic.twitter.com/hBg8a6Pi2N — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

ولم يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ حتى الآن أي إجراء ضد روسيا وقال يوم الخميس إنه ”قلق“ من الوضع ”المأساوي“ وذكر غياني إنفانتينو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لديه القدرة على اتخاذ إجراءات في المباريات الفاصلة ”في أي لحظة“.

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء يوم الجمعة بنقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من ملعب غازبروم أرينا في سانت بطرسبرغ الروسية إلى استاد باريس في العاصمة الفرنسية.

وقال اليويفا أيضا إنه قرر إقامة مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية في البطولات الأوروبية في ملاعب محايدة بدلا من ملاعبها ”حتى إشعار آخر“.

فورمولا 1.. إلغاء جائزة روسيا الكبرى هذا العام بعد غزو أوكرانيا https://t.co/ABHVR4X6YY pic.twitter.com/HsZwd1tIeB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

وبحسب وكالة ”AFP“ فإنه من المتوقع أيضًا أن يناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ما إذا كان سيلغي صفقة الرعاية مع عملاق الغاز الروسي غازبروم.

وجددت ”غازبروم“ العقد في مايو 2021 حتى عام 2024، وتبلغ قيمة صفقة رعاية دوري أبطال أوروبا 40 مليون يورو (45 مليون دولار) سنويًا.

يشار إلى أن روسيا استضافت نهائيات كأس العالم 2018 حيث نال منتخب فرنسا اللقب بالفوز 4/2 على كرواتيا.

كما استضاف ملعب أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي في العاصمة الروسية موسكو نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2007/2008 حيث فاز مانشستر يونايتد بركلات الترجيح على حساب تشيلسي بعد التعادل 1/1.