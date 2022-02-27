بعد بولندا.. منتخب التشيك يرفض خوض تصفيات كأس العالم مع روسيا

قال الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن جمهورية التشيك قررت عدم اللعب في مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم 2022؛ بعد غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة.

ويأتي القرار التشيكي بعد إعلان بولندا والسويد، أمس السبت، عدم خوض ملحق التصفيات المؤهلة للنهائيات التي ستقام في قطر مع روسيا، والمقررة في مارس آذار المقبل؛ لنفس السبب.

"The Czech FA executive committee, staff members and players of the national team agreed it's not possible to play against the Russian national team in the current situation, not even on the neutral venue. We all want the war to end as soon as possible." pic.twitter.com/NQK6YGNoHJ — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) February 27, 2022

وقال الاتحاد التشيكي للعبة الشعبية: ”اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقت بالإجماع على قرار بعدم خوض المنتخب الوطني التشيكي تحت أي ظرف أي مباراة محتملة في مواجهة المنتخب الروسي بتصفيات كأس العالم 2022“.

وأضاف الاتحاد: ”أسندت اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى بيتر فوسيك رئيس الاتحاد وميشال فالتر الأمين العام، مهمة الحديث إلى الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) فيما يتصل بقرار اللجنة التنفيذية الخاص بعدم اللعب في أي مواجهة محتملة مع روسيا“.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم، يوم 24 مارس آذار المقبل، وإذا تقدم منتخبها فإنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي، في 29 من الشهر نفسه.

بولندا ترفض مواجهة منتخب روسيا في تصفيات كأس العالم https://t.co/U2HNuO1glr pic.twitter.com/HfUXfLvgRq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 26, 2022

وقال الاتحاد التشيكي إنه لن يشارك في هذه المباراة حتى وإن نقلت إلى ملعب محايد، ودعا إلى وقف الغزو الروسي لأوكرانيا بأسرع ما يمكن.

قرار بولندا

وأمس السبت، قال سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، إن بلاده لن تلعب مباراتها المقبلة بتصفيات كأس العالم 2022، أمام روسيا، الشهر المقبل؛ بسبب غزو القوات الروسية أراضي جارتها أوكرانيا.

وأشار كوليسا إلى أن الاتحاد البولندي لكرة القدم يجري حاليًا محادثات مع نظيريه في السويد، وجمهورية التشيك، حول ملحق تصفيات كأس العالم المقرر في مارس المقبل.

رسميًا.. رومان أبراموفيتش يعلن مغادرة نادي تشيلسي https://t.co/c7Po1vBspv pic.twitter.com/GeL4frbg3a — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 26, 2022

وكتب كوليسا عبر موقع ”تويتر“: ”في ضوء تصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا، فإن المنتخب الوطني البولندي لن يلعب مباراته المقبلة أمام منتخب الجمهورية الروسية“.

وأضاف: ”هذا هو القرار المناسب الوحيد، ونحن نجري محادثات مع اتحادي كرة القدم في السويد، وجمهورية التشيك، لاتخاذ موقف موحد“.

وكتب روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي عبر ”تويتر“ أيضا: ”لا أتصور خوض مباراة مع المنتخب الروسي بينما يستمر العدوان المسلح في أوكرانيا، ”لاعبو كرة القدم الروس والجمهور غير مسؤولين عن هذا لكن لا يمكننا تجاهل ما يحدث“.