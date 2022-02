بعد بولندا.. منتخب التشيك يرفض خوض تصفيات كأس العالم مع روسيا

قال الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن جمهورية التشيك قررت عدم اللعب في مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم 2022؛ بعد غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة.

ويأتي القرار التشيكي بعد إعلان بولندا والسويد، أمس السبت، عدم خوض ملحق التصفيات المؤهلة للنهائيات التي ستقام في قطر مع روسيا، والمقررة في مارس آذار المقبل؛ لنفس السبب.

"The Czech FA executive committee, staff members and players of the national team agreed it's not possible to play against the Russian national team in the current situation, not even on the neutral venue.

We all want the war to end as soon as possible." pic.twitter.com/NQK6YGNoHJ

— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) February 27, 2022