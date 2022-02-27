مبابي عن تألقه بجانب ميسي: النجوم الكبار وجدوا ليلعبوا سويا

أعرب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته الكبيرة باللعب بجوار النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأحرز كيليان مبابي هدفين ليعوض باريس سان جيرمان تأخره ويفوز 3-1 على ضيفه سانت إيتيين المتعثر، يوم السبت، ويبتعد بفارق 16 نقطة في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وهز مبابي مهاجم فرنسا الشباك مرة في كل شوط من صناعة النجم الأرجنتيني، ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله دانيلو بيريرا بضربة رأس عند القائم البعيد.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة نشرتها صحيفة لو باريزيان: ”ميسي بالتأكيد لاعب رائع، وأنا سعيد من أجله، ما زال يتأقلم مع حياة وأجواء ومدينة جديدة، وكذلك ناد جديد، هذا أمر وارد لأي لاعب، حتى إذا فاز مثل ميسي بالكرة الذهبية 7 مرات“.

وأضاف: ”قلت هذا دائما وسأكررها من السهل اللعب بجانب ميسي، إنه لاعب رائع، ولطالما أردت اللعب مع لاعبين رائعين، النجوم الكبار وجدوا ليلعبوا سويا، بالتأكيد أستمتع على أرض الملعب، وأكون سعيدا، وأتعلم أيضا منه“.

يذكر أن ميسي انتقل إلى سان جيرمان في الصيف الماضي عبر صفقة مجانية، عقب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة الدوري الإسباني.

وأوضحت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات أن النجم الأرجنتيني، يعد أفضل صانع للأهداف بالدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى في 2022.

ووصل ميسي لـ9 تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي، بفارق تمريرة واحدة عن ديمتري باييه لاعب أولمبيك مارسيليا، صاحب أكبر عدد من الأسيستات في البطولة حتى الآن.

يذكر أن ليونيل، صاحب الـ34 عامًا، سجل هدفين فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في شباك ناديي نانت وليل.

بينما أشار الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان، إلى أن مبابي وصل لهدفه رقم 156 بقميص الفريق الباريسي في مختلف المسابقات، ليتساوى مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي الحالي، كثاني الهدافين التاريخيين للنادي.

ويعد النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي، الهداف التاريخي للنادي الباريسي برصيد 200 هدف.

وانفرد مبابي بصدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي الموسم الحالي برصيد 15 هدفا.

وعزز باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه فريق نيس الوصيف برصيد 46 نقطة، فيما توقف رصيد سانت إيتيان عند 22 نقطة في المركز الـ16.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو المقبل، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2017 قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو، وتشير العديد من التقارير إلى قرب رحيله في الميركاتو المقبل لينضم إلى ريال مدريد.