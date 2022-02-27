الصحف الرياضية: بنزيما وفينيسيوس "ثنائي العام".. و"طرد روسيا من كأس العالم"

ألقت الصحف الضوء على قرار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، ترك إدارة النادي لمؤسسته الخيرية، ورفض بولندا والسويد مواجهة المنتخب الروسي في ملحق التأهل لكأس العالم 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ونتائج لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوز ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، وباريس سان جيرمان في فرنسا ويوفنتوس في إيطاليا.

كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات اليوم الأحد في الدوريات الأوروبية والمعركة من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، ونهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا بين تشيلسي وليفربول، وعودة الدنماركي كريستيان إريكسن للعب.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو 1-0 وتعزيز صدارته للدوري الإسباني، وكتبت: ”معبأة نحو لقب الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”لودي يتألق بهدفين“.

الصحيفة اهتمت بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، ولقاء برشلونة أمام أتلتيك بلباو، وكتبت: ”تشافي أنت تعرف كيف تقضي على أتلتيك بلباو“، و“ديربي للاستمتاع دون غضب“.

كما اهتمت برغبة السويد وبولندا عدم اللعب أمام روسيا في تصفيات كأس العالم 2022.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”استمر في الحفلة“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد ”المتصدر“ على رايو فاليكانو 1-0، وكتبت: ”بنزيما في الدقيقة 83 ينقذ ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بقرار الروسي رومان أبراموفيتش ترك تشيلسي لمجموعته الخيرية، وكتبت: ”أبراموفيتش يترك تشيلسي“.

كما اهتمت بريال مدريد وصفقة إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”ريال مدريد يدخل المزاد الحراري“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”من أجل الفوز الثالث على التوالي“.

كما تحدثت عن رغبة برشلونة في التعاقد مع هالاند، وكتبت: ”المعركة حتى الحد الأقصى من أجل هالاند“، و“كريستينسن: برشلونة يتفوق على بايرن ميونخ“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على رايو فاليكو 1-0 وأتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 2-0، وكتبت: ”هدف منقذ آخر لبنزيما“، و“هدفان من لودي للخروج من الأزمة“.

كما اهتمت الصحيفة برفض بولندا مواجهة روسيا في ملحق التأهل لكأس العالم 2022.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو 1-0 بفضل هدف من كريم بنزيما وتمريرة من فينيسيوس جونيور، وكتبت: ”ثنائي العام“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”الماتادور لودي“.

الصحيفة اهتمت بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، ولقاء برشلونة أمام أتلتيك بلباو، وكتبت: ”برشلونة مع ألفيس ضد أتلتيك بلباو جلاده في كأس الملك“، و“ديربي في الدوري بمخاطر أكثر“.

كما اهتمت بتأثير غزو روسيا لأوكرانيا على الرياضة، وكتبت: ”رومان أبراموفيتش يترك تشيلسي“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، تسليم إدارة الفريق لمؤسسته الخيرية، وكتبت: ”أبراموفيتش يغادر“.

كما تحدثت عن تصريحات توماس توخيل المدرب الألماني لتشيلسي قبل نهائي كأس رابطة المحترفين أمام ليفربول، وكتبت: ”توخيل: سأكون سعيدا بالخسارة إن كانت ستساعد أوكرانيا“.

الصحيفة اهتمت بالعناق بين الدوليين الأوكرانيين زينتشنكو، لاعب مانشستر سيتي، وميكولنكو لاعب إيفرتون، قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”زينتشنكو وميكولنكو يشعران بالحب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على سانت إيتيان 3-1 في الدوري الفرنسي وتألق النجم كيليان مبابي، الذي سجل هدفين، وكتبت: ”مبابي زلاتان سانت إيتيان“.

كما اهتمت بفوز منتخب فرنسا على منتخب اسكتلندا في دوري الأمم الستة للرغبي، وكتبت: ”فقط الأزرق“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على إمبولي 3-2 في الدوري الإيطالي بفضل هدفين من نجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش، وكتبت: ”ويوفلاوفيتش“.

كما اهتمت بعودة الدنماركي كريستيان إريكسن للعب وتلقيه تحية كبيرة من جماهير لقاء برينتفورد ونيوكاسل، وكتبت: ”تصفيق حار لإريكسن بعد عودته للعب“.

الصحيفة اهتمت بمغادرة رومان أبراموفيتش إدارة تشيلسي، ورفض السويد وبولندا موجهة روسيا في ملحق التأهل لكأس العالم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على إمبولي 3-2 في الدوري الإيطالي بفضل تألق المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، وكتبت: ”أصدق ذلك“.

كما اهتمت برفض بولندا والسويد مواجهة روسيا في ملحق التأهل لكأس العالم، وكتبت: ”طرد روسيا من كأس العالم“.