ثلاثة لاعبي كرة قدم من البرازيل يفرون من أوكرانيا

أعلن ثلاثة لاعبي كرة قدم من البرازيل، من فريق دنيبرو الأوكراني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، الفرار من أوكرانيا وعبور الحدود نحو رومانيا، في ظل تفجر القتال هناك.

وأبلغ غابرييل بوسنايلو وبيل وفيليبي بيريس عائلاتهم والمشجعين بأنهم في أمان.

وقال بيل في رسالة فيديو عبر ”إنستغرام“ بعد الوصول إلى رومانيا: ”لقد فعلناها بعد يومين من الرعب والتوتر الشديد، وتمكنا من الخروج.. نحن الآن في طريقنا إلى بلادنا“.

وانضم اللاعب، البالغ عمره 22 عاما، من فلامنغو الشهر الماضي فقط، وقال إنه استقل الحافلة للوصول إلى الحدود مع رومانيا، قبل أن يعبر على قدميه.

وهذا الثلاثي ضمن مجموعة من البرازيليين نشروا رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبين المساعدة للفرار من أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وطلبت الحكومة البرازيلية من حوالي 500 برازيلي في أوكرانيا البقاء على تواصل مع السفارة.

وكتب فيليبي بيريس: ”الآن يجب علينا مساعدة الموجودين في أوكرانيا. هم يحتاجون حقا لمساعدتنا ودعمنا“.

وكان لاعبون برازيليون آخرون من ناديي دينامو كييف وشاختار دونيتسك الأوكرانيين وعائلاتهم طالبوا بإنقاذهم من البلاد مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، يوم الخميس الماضي.

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارة البدء بتنفيذ عملية عسكرية في شرق أوكرانيا، إذ أطلقت القوات الروسية صواريخ على بضع مدن أوكرانية وهبطت القوات الروسية في الجنوب، في تصعيد كبير للصراع في شرق أوروبا.

وتوسل لاعبون الإنقاذ، من بينهم جونيور مورايس، البرازيلي الذي حصل على الجنسية الأوكرانية عام 2019 وخاض 11 مباراة دولية مع بلده الجديد، في مقطع فيديو نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شوهد في الفيديو نحو عشرة رجال، فضلا عن ستة من النساء والأطفال.

وقال مورايس في اقتباسات مترجمة من البرتغالية: ”الوضع صعب. أطلب منكم نشر هذا الفيديو حتى يصل إلى الحكومة. الحدود مغلقة والبنوك، ولا وقود، سيكون هناك نقص في الغذاء، لا يوجد مال. لقد اجتمعنا بانتظار خطة لمغادرة أوكرانيا“.