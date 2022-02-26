بولندا ترفض مواجهة منتخب روسيا في تصفيات كأس العالم

قال سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم السبت، إن بلاده لن تلعب مباراتها المقبلة بتصفيات كأس، العالم 2022، أمام روسيا، الشهر المقبل، بسبب غزو القوات الروسية أراضي جارتها أوكرانيا.

وأشار كوليسا إلى أن الاتحاد البولندي لكرة القدم يجري حاليًا محادثات مع نظيريه في السويد، وجمهورية التشيك، حول ملحق تصفيات كأس العالم المقرر في مارس/ آذار المقبل.

يويفا يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس https://t.co/HijE5qbrg2 pic.twitter.com/hBg8a6Pi2N — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

وكتب كوليسا عبر موقع ”تويتر“: ”في ضوء تصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا، فإن المنتخب الوطني البولندي لن يلعب مباراته المقبلة أمام منتخب الجمهورية الروسية“.

وأضاف المسؤول البولندي: ”هذا هو القرار المناسب الوحيد، ونحن نجري محادثات مع اتحادي كرة القدم في السويد، وجمهورية التشيك، لاتخاذ موقف موحد“.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم، يوم 24 مارس/ آذار الجاري، وإذا تقدم منتخبها فإنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي في 29 من الشهر نفسه.

الروماني ميرتشا لوشيسكو مدرب دينامو كييف يؤكد عدم مغادرته أوكرانيا رغم هجوم الجيش الروسي وقال لوشيسكو : "لن أغادر أوكرانيا أنا لست جباناً .. آمل ان تتوقف هذه الحرب لأن الكل سيتضرر".#روسيا_أوكرانيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/xLH4kRHnlg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

ويوم أمس الجمعة، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان إنه قرر رسميًا إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، للموسم 2021/2022، في باريس بدلًا من سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.

وأضاف الاتحاد القاري أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في الاستاد الوطني لفرنسا (ستاد دو فرانس) الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج في العاصمة باريس، في 28 مايو/ أيار المقبل.

على ملاعب محايدة

كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الفرق الروسية والأوكرانية ستلعب أيضًا المباريات التي من المقرر ان تقام على أرضها في ملاعب محايدة.

توخيل: الشكوك حول رومان أبراموفيتش تقلق تشيلسي https://t.co/ocz9t7oizf pic.twitter.com/1yV6ayK2SO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 26, 2022

وتابع البيان: ”في اجتماع اليوم، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا أن الأندية الروسية، والأوكرانية، والمنتخبات الوطنية المتنافسة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستلعب مبارياتها على أرضها في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر“.

وقال الكرملين إنه يأسف لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من مدينة سان بطرسبرغ إلى باريس، قائلًا إن مدينته كان بوسعها تنظيم ”مهرجان كروي“ في المناسبة.

ويوم الخميس، قالت اتحادات بولندا، والسويد، وجمهورية التشيك، لكرة القدم، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة مباريات بتصفيات كأس العالم، الشهر المقبل، بعد غزو أوكرانيا.

وذكرت الاتحادات في بيان مشترك: ”نتوقع من الاتحادين الدولي (الفيفا)، والأوروبي (اليويفا)، تصرفًا فوريًا، وتقديم حلول بديلة تتعلق بأماكن مباريات ملحق التصفيات“.