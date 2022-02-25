رياضة

تيتي يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرازيل عقب نهاية مونديال 2022
تاريخ النشر: 25 فبراير 2022 18:02 GMT
تاريخ التحديث: 25 فبراير 2022 19:15 GMT

تيتي يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرازيل عقب نهاية مونديال 2022

أعلن مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم أدينور ليوناردو باتشي الملقب بـ"تيتي"، والبالغ 60 عاما، نيته التخلي عن منصبه بعد كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام

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أعلن مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم أدينور ليوناردو باتشي الملقب بـ“تيتي“، والبالغ 60 عاما، نيته التخلي عن منصبه بعد كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الجاري.

وقال تيتي في مقابلة مع قناة ”سبورتيفي“ البرازيلية: ”لا أريد أن أكذب، سأبقى حتى نهاية المونديال“.

ويشرف تيتي على منتخب ”السيليساو“ منذ يونيو 2016، وهو يأمل أن ينهي مشواره بمجد التتويج العالمي، علما أن بلاده أحرزت لقب المونديال في 5 مناسبات، أعوام: 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.

وتولى تيتي مهمته خلفا للمقال دونغا، عندما كان يعاني بعد خروجه من دور المجموعات في كوبا أمريكا 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحت إشرافه، بلغت البرازيل ربع نهائي مونديال 2018، حيث ودعت المونديال الروسي أمام بلجيكا (1-2)، قبل أن تحرز لقب كوبا أمريكا في العام التالي.

ورغم ضمان تأهله المبكر إلى مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، تعرض أداء المنتخب البرازيلي لانتقادات عديدة؛ بسبب شخصيته الدفاعية. وكان تيتي قد قاد كورنثيانز إلى لقب الدوري البرازيلي في 2011 و2015، ومونديال الأندية 2012.

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