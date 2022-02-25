رياضة

إصابة 3 لاعبين في انفجار قنبلة قرب حافلة نادي باهيا البرازيلي (صور)
تاريخ النشر: 25 فبراير 2022 14:18 GMT
تاريخ التحديث: 25 فبراير 2022 14:55 GMT

إصابة 3 لاعبين في انفجار قنبلة قرب حافلة نادي باهيا البرازيلي (صور)

قال باهيا المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، إن "ثلاثة من لاعبيه أصيبوا بعد انفجار قنبلة بالقرب من حافلة الفريق أثناء الذهاب لخوض مباراة".

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قال باهيا المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، إن ”ثلاثة من لاعبيه أصيبوا بعد انفجار قنبلة بالقرب من حافلة الفريق أثناء الذهاب لخوض مباراة“.

وكتب باهيا في حسابه في تويتر أنه تم نقل الحارس دانيلو فرنانديز إلى مستشفى بعد إصابته في الوجه جراء الزجاج المتناثر.

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وأوضح الفريق أن الانفجار حدث عند وصول حافلة الفريق إلى ملعب فونتي نوفا لمواجهة سامبايو كوريا في كأس كوبا دو نوردست في شمال شرق البرازيل.

ونشر النادي صوراً على تويتر لتحطم النافذة الخلفية بالإضافة إلى الدماء على المقاعد بجانب صورة لسيارة تضررت أثناء مرورها بالقرب من الحافلة.

وقال باهيا في تويتر: ”المقلق حالة الحارس دانيلو فرنانديز الذي أصيب بشظايا في وجهه وتم نقله إلى المستشفى“.

وخاض باهيا المباراة لكن في غياب ثلاثة لاعبين من بينهم فرنانديز بسبب الإصابة في الانفجار.

ويعد الهجوم على حافلات الأندية معتاداً في البرازيل لكن الهجوم بالقنابل أمر نادر الحدوث.

وغالباً ما يقوم المشجعون بإلقاء الحجارة والصواريخ على حافلات الأندية سواء كانت تابعة لفريقهم أو للمنافسين.

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