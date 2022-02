إصابة 3 لاعبين في انفجار قنبلة قرب حافلة نادي باهيا البرازيلي (صور)

قال باهيا المنافس في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، إن ”ثلاثة من لاعبيه أصيبوا بعد انفجار قنبلة بالقرب من حافلة الفريق أثناء الذهاب لخوض مباراة“.

وكتب باهيا في حسابه في تويتر أنه تم نقل الحارس دانيلو فرنانديز إلى مستشفى بعد إصابته في الوجه جراء الزجاج المتناثر.

وأوضح الفريق أن الانفجار حدث عند وصول حافلة الفريق إلى ملعب فونتي نوفا لمواجهة سامبايو كوريا في كأس كوبا دو نوردست في شمال شرق البرازيل.

ونشر النادي صوراً على تويتر لتحطم النافذة الخلفية بالإضافة إلى الدماء على المقاعد بجانب صورة لسيارة تضررت أثناء مرورها بالقرب من الحافلة.

وقال باهيا في تويتر: ”المقلق حالة الحارس دانيلو فرنانديز الذي أصيب بشظايا في وجهه وتم نقله إلى المستشفى“.

Danilo Fernandes está bem, mas passará a noite no hospital. O goleiro teve múltiplos ferimentos na face, no pescoço e nos membros inferiores, que precisaram ser suturados, e ficará em observação pra exames complementares e avaliação de oftalmologista, pois há corte perto do olho. https://t.co/VuJn3pRYto

