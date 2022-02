شالكة يزيل شعار "غازبروم" عن قمصان فريقه.. وسيباستيان فيتل لن يشارك في سباق روسيا للفورمولا 1

قال نادي شالكة المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عبر موقع ”تويتر“، اليوم الخميس، إنه أزال شعار شركة ”غازبروم“ الروسية عن قمصان فريقه بسبب التطورات الأخيرة عقب غزو القوات الروسية أوكرانيا.

كما قال الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات 4 مرات إنه لن يشارك في سباق جائزة روسيا الكبرى إذا أقيم في موعده بعد أن غزت روسيا جارتها أوكرانيا، اليوم الخميس.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead. #S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7

ويقام سباق الجائزة الكبرى الروسي، منذ 2014، ومن المقرر إقامة نسخة العام الحالي، في 25 سبتمبر أيلول.

وقال مسؤولو فورمولا 1 إنهم يراقبون عن كثب التطورات، لكنهم لم يعلقوا على ما إذا كان سباق الجائزة الكبرى الروسي سيقام في الموعد المحدد في سبتمبر.



وقال فيتل الذي يدافع عن ألوان أستون مارتن للصحفيين خلال اختبارات ما قبل انطلاق الموسم الجديد المقامة في برشلونة: ”رأيي الخاص أنني لن أشارك“.

وأضاف: ”سيكون من الخطأ المشاركة في سباق هناك“.

وتابع السائق الألماني البالغ من العمر 34 عامًا: ”أشعر بالأسف على الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم، والذين قُتلوا لأسباب غبية، وبسبب قيادات مجنونة“.

Sebastian Vettel has given his take on the Russian GP 👇

🗣 "For myself, my own opinion is I should not go, I will not go. I think it’s wrong to race in that country. I’m sorry for the people, innocent people who are losing their lives, getting killed for stupid reasons."

— Autosport (@autosport) February 24, 2022