شالكة يزيل شعار "غازبروم" عن قمصان فريقه.. وسيباستيان فيتل لن يشارك في سباق روسيا للفورمولا 1

قال نادي شالكة المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عبر موقع ”تويتر“، اليوم الخميس، إنه أزال شعار شركة ”غازبروم“ الروسية عن قمصان فريقه بسبب التطورات الأخيرة عقب غزو القوات الروسية أوكرانيا.

كما قال الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات 4 مرات إنه لن يشارك في سباق جائزة روسيا الكبرى إذا أقيم في موعده بعد أن غزت روسيا جارتها أوكرانيا، اليوم الخميس.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7 — FC Schalke 04 (@s04_en) February 24, 2022

ويقام سباق الجائزة الكبرى الروسي، منذ 2014، ومن المقرر إقامة نسخة العام الحالي، في 25 سبتمبر أيلول.

وقال مسؤولو فورمولا 1 إنهم يراقبون عن كثب التطورات، لكنهم لم يعلقوا على ما إذا كان سباق الجائزة الكبرى الروسي سيقام في الموعد المحدد في سبتمبر.



وقال فيتل الذي يدافع عن ألوان أستون مارتن للصحفيين خلال اختبارات ما قبل انطلاق الموسم الجديد المقامة في برشلونة: ”رأيي الخاص أنني لن أشارك“.

وأضاف: ”سيكون من الخطأ المشاركة في سباق هناك“.

وتابع السائق الألماني البالغ من العمر 34 عامًا: ”أشعر بالأسف على الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم، والذين قُتلوا لأسباب غبية، وبسبب قيادات مجنونة“.

Sebastian Vettel has given his take on the Russian GP 👇 🗣 "For myself, my own opinion is I should not go, I will not go. I think it’s wrong to race in that country. I’m sorry for the people, innocent people who are losing their lives, getting killed for stupid reasons." — Autosport (@autosport) February 24, 2022

واتفق معه الهولندي ماكس فرستابن حامل اللقب. وقال سائق رد بول: ”عندما تكون دولة ما في حالة حرب، فليس من المعقول إقامة سباق هناك، هذا أمر مؤكد“.

وقال متحدث باسم البطولة التي تملك مجموعة ليبرتي ميديا الأمريكية حقوقها التجارية، منذ 2017، في بيان إن ”فورمولا 1 تراقب عن كثب التطورات المتسارعة مثل كثيرين آخرين، وفي الوقت الحالي فإنها لن تقدم أي تعليقات إضافية عن السباق المقررة إقامته في سبتمبر“.

وأضاف البيان: ”سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب بكل اهتمام“.

ومن المقرر أن يقام سباق روسيا هذا العام في حلبة سوتشي للمرة الأخيرة على أن ينتقل بداية من 2023 إلى حلبة خارج سان بطرسبرغ.

Reigning world champion Max Verstappen gives his take on the Russian GP too 👇 🗣“When a country is at war, it is not right to race there.” — Autosport (@autosport) February 24, 2022

وكانت المطارات، والمناطق العسكرية، الأهداف الأولية للهجوم الروسي على أوكرانيا، لذلك توقفت الحركة الجوية المدنية من المطارات.

وفي وقت سابق قال مصدر على صلة بالأحداث لـ“رويترز“، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ سينقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرج إلى مكان آخر؛ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا خلال اجتماعه الطارئ، غدًا الجمعة.