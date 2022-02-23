الصحف الرياضية: "لغز ديمبلي".. "من يحتاج لوكاكو؟".. و"رونالدو يزور ملعب أتلتيكو مدريد"

شكل فوز تشيلسي على ليل 2-0، وتعادل فياريال أمام يوفنتوس 1-1، ولقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي، ومباراة برشلونة ضد نابولي في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”من أجل الأحلام.. الميتروبوليتانو“، و“رونالدو صاحب الأرقام القياسية في دوري الأبطال يزور ميتروبوليتانو“.

كما تحدثت عن تعادل فياريال أمام يوفنتوس في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”فياريال كان يستحق أكثر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة قبل مواجهة نابولي في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”لغز ديمبلي“، و“تشافي لديه شكوك بشأن تشكيل لقاء نابولي“.

الصحيفة اهتمت بتعادل فياريال أمام يوفنتوس 1-1 وفوز تشيلسي على ليل 2-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”فياريال يتعادل ويبقي التأهل لدور ربع النهائي مفتوحا“، و“تشيلسي يفوز على ليل وفي الطريق إلى ربع النهائي“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، وكتبت: ”غريزمان ينضم للقاء واندا ميتروبوليتانو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الإيفواري كيسي، لاعب ميلان، والإسباني أزبيلكويتا، لاعب تشيلسي، وكتبت: ”كيسي وأزبيلكويتا.. برشلونة يرغب في التعاقد معهما“.

كما تحدثت عن تعادل فياريال أمام يوفنتوس 1-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”باريخو يعطي الأمل“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”لقاء نجوم في واندا ميتروبوليتانو“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”مصارعة الديكة“.

كما تحدثت عن تعادل فياريال أمام يوفنتوس 1-1 في ذهاب دور الـ16، وكتبت: ”الغواصات الصفراء تطفو“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة ونابولي في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي من خلال تصريح نجل مارادونا، وكتبت: ”مارادونا جونيور: لا أحد يمكن مقارنته بوالدي“.

الصحف البريطانية

ديلي ميل

ألقت الصحيفة الضوء على فوز تشيلسي على ليل الفرنسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وعنونت: ”من يحتاج لوكاكو؟“.. كاي هافيرتز يقود تشيلسي للانتصار أمام ليل.

– جردوا روسيا من النهائي، مطالبات للاتحاد الأوروبي بنقل نهائي دوري الأبطال من سانت بطرسبورغ.. ويمبلي وملعب توتنهام جاهزان للاستضافة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة ليل أمام تشيلسي 2-0 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”قسم فارق“.

كما تحدثت عن أخبار فريق أولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”غرف الملابس على الأعصاب“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس 1-1 أمام فياريال في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وهدف دوشان فلاهوفيتش في أول لمسة بأول لقاء في مسيرته بدوري الأبطال، وكتبت: ”يا له من حب من النظرة الأولى“.

كما اهتمت بسوق انتقالات ميلان وإنتر، وكتبت: ”100 مليون يورو لميلان“، و“صخرة دفاع لإنتر ميلان“.