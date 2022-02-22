بولندا تطلب من الفيفا "التدخل" قبل مباراة روسيا في ملحق التأهل لكأس العالم

طلب الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء توضيحا من الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 أمام روسيا الشهر المقبل بعد إصدار موسكو أوامر لقواتها بدخول إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا أمس الإثنين ما أثار إدانة غربية ومخاوف من مواجهة عسكرية في المنطقة.

وقال الاتحاد البولندي في بيان: ”طالب الاتحاد البولندي الفيفا بتوضيح عاجل فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بتنظيم المباراة“.

وأضاف الاتحاد أنه يأمل في توفير الظروف الملائمة للاعبين للاستعداد وخوض المباريات الدولية.

W związku z napiętą sytuacją polityczną na terenie Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, a także możliwej dalszej eskalacji i rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, PZPN zwrócił się do FIFA o pilne wyjaśnienie kwestii związanych z organizacją meczu z Rosją w Moskwie. — PZPN (@pzpn_pl) February 22, 2022

ومن المقرر أن تقام مواجهة قبل نهائي الملحق الأوروبي بين روسيا وبولندا من أجل حجز مقعد في نهائي الملحق في روسيا يوم 24 مارس/ آذار المقبل.

وأقر الاتحاد البولندي بأن القرارات السياسية، مثل العقوبات المقترحة على روسيا، تظل مسؤولية سلطات الدولة والهيئات الدولية.

وأضاف البيان: ”إدراكا منا للتهديدات المحتملة والمتعلقة بالوضع الحالي، ننتظر موقف الاتحاد الدولي“.

وأكد الاتحاد البولندي أن الأمر يتعلق أيضا باتحادي السويد وجمهورية التشيك الذي يمكن لأحدهما مواجهة روسيا في نهائي الملحق الأوروبي في موسكو.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال اليوم الثلاثاء، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

وردا على سؤال حول نهائي دوري الأبطال، المقرر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في مايو/ أيار، قال جونسون في البرلمان: ”أعتقد أنه من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا، بعد غزو دولة ذات سيادة“.

وكشفت بريطانيا أنها ستناقش مع السلطات المعنية مكان إقامة نهائي دوري الأبطال.

كما واجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم انتقادات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كرر التأكيد على أنه لا يعتزم نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة في مايو/ أيار المقبل في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وذكرت مصادر أن ”يويفا“ سيعقد اجتماعا آخر اليوم الثلاثاء لبحث الوضع، لكنه أصدر في وقت سابق بيانا مماثلا للبيان الذي أصدره مطلع هذا الأسبوع.

وذكر ”يويفا“، في بيان، مشيرا إلى نهائي دوري الأبطال المقرر في 28 مايو/ أيار: ”يويفا يراقب الوضع باستمرار وعن كثب، في الوقت الحالي، ليس من المخطط له تغيير موقع استضافة المباراة“.