أياكس يدفع نحو 8 ملايين يورو لعائلة عبدالحق نوري

قال أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه سيدفع 7.85 مليون يورو (8.9 مليون دولار) لعائلة لاعبه السابق عبدالحق نوري، الذي عانى من أضرار جسيمة بالمخ بعد تعرضه لأزمة قلبية في الملعب عام 2017.

وخاض لاعب الوسط عبدالحق نوري أول مباراة مع الفريق الأول لأياكس في موسم 2016/2017 قبل انتهاء مسيرته قبل الأوان عقب أزمة قلبية، في مباراة ودية في النمسا أمام فيردر بريمن استعدادا للموسم الجديد.

Ajax fans and players gathered at Abdelhak Nouri's family home to show their support for the young midfielder who collapsed a week ago👏👏👏👏 pic.twitter.com/eFrxdySbnX — Deals Deals Deals (@giftidea01) July 17, 2017

ورغم إفاقته في الملعب ونقله بطائرة إلى المستشفى، عانى من أضرار دائمة وخطيرة في المخ.

وأقر أياكس في وقت لاحق بأن العناية الطبية في الملعب لم تكن كافية، واعترف بمسؤوليته عن العواقب.

وقال أياكس إنه توصل لاتفاق مع عائلة نوري وأتم الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضية بعد تسوية ودية.

وألغى أياكس، الذي واصل دفع مستحقات نوري بعد الحادث، عقده رسميا في مارس آذار 2020.

وفي عام 2018، اعترف مسؤولو أياكس بإهمالهم في الرعاية الطبية المقدمة لعبدالحق نوري، كما نقلت صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية عن أدوين فان دير سار، مدير أياكس في وقت سابق، قوله إنه لو نال عبدالحق نوري اهتماما ورعاية أفضل، لربما كان بإمكانه الخروج من أزمته في حال أفضل.

وفي 2020، أكد شقيق عبدالحق استفاقة شقيقه من الغيبوبة، وقدرته على التواصل مع عائلته عقب عودته إلى المنزل، بعد 3 سنوات من الحادثة.

وقال عبدالرحيم نوري إن عبدالحق تحسن بشكل ملحوظ من إصابته الخطيرة عام 2017، وأكد أنه أصبح يأكل ويغفو ويستيقظ، ولكنه ما زال طريح الفراش، وأوضح: ”إنه يعتمد علينا كليا، ستكون لحظات التواصل فيما بعد هي الأفضل“.

وأضاف عبدالرحيم: ”بمجرد وصول عبدالحق للمنزل، يعد هذا أفضل من المستشفيات وأماكن التمريض، أعتقد أن الخطوة المقبلة هي أن يكون واعيا لما يحدث حوله، وأن يتعامل بشكل اعتيادي مع عائلته“.

ولد نوري عبدالحق لأبوين من أصل مغربي، ولعب في منتخب هولندا للشباب.

وباستثناء المنتخب الأول، مثّل عبد الحق نوري منتخب هولندا في جميع الفئات، بدايةً من تحت 15 عامًا حتى فئة تحت 21 عامًا.

وقبل الواقعة، شارك في 15 مباراة مع أياكس، بينها ثلاث مباريات في الدوري الأوروبي.