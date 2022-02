أياكس يدفع نحو 8 ملايين يورو لعائلة عبدالحق نوري

قال أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه سيدفع 7.85 مليون يورو (8.9 مليون دولار) لعائلة لاعبه السابق عبدالحق نوري، الذي عانى من أضرار جسيمة بالمخ بعد تعرضه لأزمة قلبية في الملعب عام 2017.

وخاض لاعب الوسط عبدالحق نوري أول مباراة مع الفريق الأول لأياكس في موسم 2016/2017 قبل انتهاء مسيرته قبل الأوان عقب أزمة قلبية، في مباراة ودية في النمسا أمام فيردر بريمن استعدادا للموسم الجديد.

Ajax fans and players gathered at Abdelhak Nouri's family home to show their support for the young midfielder who collapsed a week ago👏👏👏👏 pic.twitter.com/eFrxdySbnX

