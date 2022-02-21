نيمار يحلم باللعب في الدوري الأمريكي قبل الاعتزال

يرغب النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في اللعب بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لموسم واحد على الأقل، قبل إسدال الستار على مسيرته.

وقال نيمار، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو حزيران 2025، إنه سيلعب في الولايات المتحدة على الأرجح أكثر من احتمالات عودته لبلاده.

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وأضاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاما: ”لا أعرف ما إذا كنت سألعب في البرازيل مرة أخرى. لدي بعض الشكوك حول ذلك“.

وأضاف: ”أرغب في اللعب بالولايات المتحدة. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على الأقل“.

وتابع نيمار مازحا: ”الموسم هناك أقصر لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر“.

ولم يحدد لاعب برشلونة السابق موعدا لاعتزاله، لكنه أضاف أنه سيلعب على الأقل حتى نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال نيمار: ”أقول لأصدقائي مازحا إنني سأعتزل عندما أبلغ 32 عاما. لكنها مجرد مزحة. لا أعرف“.

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وتابع: ”بصراحة سألعب حتى أستهلك كامل طاقتي الذهنية. إذا كانت حالتي الذهنية والبدنية جيدة .. أعتقد أنني سأستمر لبضع سنوات. لكن صحتي الذهنية والنفسية تأتي في المقام الأول“.

وانتقل البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقد اللاعب مع النادي الكتالوني وهي 222 مليون يورو، وبات أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وسجل نيمار مع باريس سان جيرمان 91 هدفا وصنع 56 في 132 مباراة، علما أنه شارك الموسم الحالي في 16 مباراة فقط، سجل فيها 4 أهداف وصنع 4، حيث غاب كثيرا بسبب الإصابات.

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ونال نيمار مع باريس سان جيرمان 3 ألقاب في الدوري الفرنسي، و3 في كأس فرنسا، ولقبين في كأس الرابطة، و3 في كأس السوبر.

وسبق أن سجل نيمار مع برشلونة 105 أهداف وصنع 76 في 186 مباراة، في مختلف المسابقات، في حين شارك مع سانتوس في 134 مباراة، سجل فيها 70 هدفا وصنع 35.

ونال النجم البرازيلي مع برشلونة لقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقبا في كأس السوبر الإسباني، ولقبا في كأس العالم للأندية، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي.