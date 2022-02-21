الصحف الرياضية: "أوباميانغ يصعد للقطار".. "برشلونة عاد".. و"ظلام إنتر"

شكلت نتائج يوم الأحد في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوز برشلونة الكبير على فالنسيا في الدوري الإسباني، ومانشستر يونايتد على ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهزيمة إنتر ميلان بملعبه أمام ساسولو في الدوري الإيطالي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد، وتفكير الملاكم البريطاني أمير خان في الاعتزال، وعودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش للعب دون حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل إشبيلية 1-1 أمام إسبانيول، وهو ما استفاد منه ريال مدريد ”المتصدر“، وفوز برشلونة على فالنسيا 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ريال مدريد يهرب في الصدارة وبرشلونة يأخذ منعطفا جديدا“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بكأس ملك إسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد، وكتبت: ”كأس الملك هي لنيكولا ميروتيتش“.

الصحيفة اهتمت بفوز الإسباني كارلوس ألكاسير ببطولة ريو للتنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة خارج ملعبه 4-1 على فالنسيا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة عاد“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة لكرة السلة بكأس ملك إسبانيا على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، وكتبت: ”أبطال“.

الصحيفة اهتمت بتعادل إسبانيول أمام إشبيلية 1-1 وكتبت: ”إسبانيول يثق ويستحق أكثر أمام إشبيلية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بكأس ملك إسبانيا لكرة السلة على حساب ريال مدريد، وفوز برشلونة خارج ملعبه على فالنسيا 4-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة كبير“، و“عرض وأبطال“.

كما تحدثت عن تعادل إسبانيول أمام إشبيلية 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”تعادل لم يقنع أحدا“.

الصحيفة اهتمت بختام الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وكتبت: ”إسبانيا تنهي الألعاب بفضية و3 شواهد“.

آس

ركزت الصحيفة على لاعب التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، البالغ 19 عاما، والفائز ببطولة ريو، وكتبت: ”إعصار قادم“.

كما تحدثت عن ثلاثي هجوم ريال مدريد كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو، وكتبت: ”ثلاثي من أجل الحلم“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فالنسيا 4-1 وتعادل إشبيلية أمام إسبانيول 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أوباميانغ يصعد للقطار“ و“داردير يوقف إشبيلية“.

كما اهتمت بفوز برشلونة بكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد، وكتبت: ”برشلونة بطل“.

الصحافة البريطانية

ديلي ميرور

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد 4-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”أغبياء“.

كما اهتمت بالملاكم البريطاني أمير خان، وكتبت: ”أمير خان يفكر في إنهاء مسيرته“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز كليرمون فوت على أولمبيك مارسيليا 2-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”كليرمون يخمد البركان“.

كما اهتمت الصحيفة بالصربي نوفاك ديوكوفيش نجم التنس العالمي، وكتبت: ”ديوكوفيتش عودة.. كبير وغير ملقح“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة إنتر ميلان بملعبه أمام ساسولو 2-0 وتفريطه في فرصة استعادة الصدارة وفوز فيورنتينا على أتلانتا 1-0.

كما تحدثت عن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، وكتبت: ”دون ديبالا“، ”الأرجنتيني يتعرض لإصابة مرة أخرى، سيغيب عن لقاء فياريال في دوري الأبطال. تجديد العقد على الميزان بشكل متزايد“.

كما اهتمت بفوز ميلانو بكأس إيطاليا لكرة السلة للمرة الثامنة في تاريخه.

كورييري ديللو سبورت

تحدثت الصحيفة عن هزيمة إنتر ميلان بملعبه أمام ساسولو 2-0 وتفريطه في فرصة استعادة الصدارة، وعنونت: ”ظلام إنتر“.

-فوز ساسولو على ملعب سان سيرو: نقطة واحدة في ثلاث جولات من الدوري الإيطالي للنيراتزوري.

-توقف آخر.. إنزاغي يدق ناقوس الخطر: ”ليست هذه هي الطريقة التي تفوز بها بالاسكوديتو“.