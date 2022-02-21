النيوزيلندية مايكالا مور تدخل التاريخ بتسجيلها "هاتريك" في مرماها أمام أمريكا (فيديو)

دخلت مايكالا مور، لاعبة المنتخب النيوزيلندي لكرة القدم للسيدات، التاريخ حيث سجلت ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في مرماها أمام الولايات المتحدة الأمريكية خلال 35 دقيقة في مباراة ودية جمعت المنتخبين استعدادا لكأس العالم للسيدات، المقررة إقامتها بأستراليا ونيوزيلندا عام 2023.

وأقيم اللقاء ضمن بطولة ودية ”كأس شي بيليفز“، وانتهى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (5-0)، لكن الأهداف الثلاثة الأولى جاءت كلها عبر لاعبة منتخب نيوزيلندا مايكالا مور، التي قضت أحد أسوأ أيامها في تاريخ ممارستها لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعد عرضية من لاعبة من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حاولت مايكالا مور إبعادها لركنية، لكنها دخلت المرمى وكان الأمر عاديا يحدث في عدة لقاءات لكرة القدم.

لكن مصائب مايكالا مور لم تنته، ففي الدقيقة السادسة جاءت عرضية أخرى وارتطمت برأسها لتدخل المرمى وتدخلها في حالة من الشك والارتباك.

وجاء الهدف الثالث والهاتريك في الدقيقة 36 وكان الأكثر غرابة، حيث كانت تملك الكرة ودون أي خطورة من منافس، وفي ظل ارتباكها سجلت هدفا في مرماها.

واضطر مدرب منتخب نيوزيلندا لإجراء تبديل في الدقيقة 40، وأخرج سيئة الحظ مايكالا مور من اللقاء لينهي معاناتها التي جعلتها تدخل التاريخ كأول لاعبة تسجل هاتريك في مرماها.

وفي الشوط الثاني، اكتفى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل هدفين آخرين في الدقيقة 51 عبر أشلي هاتش وفي الدقيقة 93 عبر مالودي بيو.

وقالت ييتكا كليمكوفا مدربة نيوزيلندا: ”كل لاعبة تلعب وبغض النظر عن مستواها تخوض مباريات رائعة ومباريات أخرى صعبة، ومور عانت من يوم صعب“.

وأضافت: ”بكل تأكيد هي حزينة ومحبطة، لكنها شخصية رائعة ولاعبة مرتبطة بالفريق. نحن جميعا ندعمها في هذا الوقت الصعب في مسيرتها“.

وستلعب أمريكا ضد أيسلندا في الجولة الأخيرة من البطولة يوم الأربعاء وستحتاج إلى الفوز للاحتفاظ باللقب، بينما سيكون التعادل كافيا لكي تحرز أيسلندا اللقب لأول مرة.

وكأس العالم للسيدات 2023 التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا ستنطلق في 20 يوليو تموز وتستمر إلى 20 أغسطس.

ويستضيف استاد إيدن بارك في أوكلاند المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2023، بينما يقام النهائي باستاد أستراليا في سيدني.

كما تستضيف مدن ملبورن وبرزبين وأديليد وبيرث مباريات في كأس العالم التي يشارك فيها 32 فريقا لأول مرة، بالإضافة إلى دونيدن وهاميلتون وولنغتون في نيوزيلندا.

وتستضيف كل من أستراليا ونيوزيلندا مباراة واحدة في الدور قبل النهائي.

والولايات المتحدة بطلة العالم أربع مرات هي حاملة اللقب.