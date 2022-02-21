ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يبتعد في الصدارة.. وتقدم كريم بنزيما ومحمد صلاح

عزز المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي صدارته لجدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي المخصص لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بعد تسجيله هدفين خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على غروتر فيورت (4-1).

ورفع ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، رصيده إلى 56 نقطة من 28 هدفا ويحتل المركز الأول متقدما على النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، الذي يملك 42 نقطة من 28 هدفا ويحتل المركز الثاني، فيما صعد التشيكي باتريك تشيك، مهاجم باير ليفركوزن، ومطارد ليفاندوفسكي في ترتيب هدافي الدوري الألماني للمركز الثالث برصيد 40 نقطة من 20 هدفا، وسجل بدوره أحد أهداف فريقه خلال الهزيمة 3-2 أمام ماينز.

وتراجع النرويجي توماس ليهن أولسن، لاعب ليلستروم، للمركز الرابع برصيد 39 نقطة من 26 هدفا.

ويحتل المركز الخامس الإيطالي تشيرو إيموبيلي، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 38 نقطة من 19 هدفا، وغاب عن فريقه خلال نهاية الأسبوع للإصابة.

ويأتي في المركز السادس الصربي دوشان فلاهوفيتش، المنتقل ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية، برصيد 36 نقطة من 18 هدفا، برفقة الفرنسي كريم بنزيما، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، وسجل أحد أهداف ريال مدريد خلال الفوز على ديبورتيفو ألافيس 3-0.

وصعد الدولي المصري محمد صلاح، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، للمركز الثامن بعدما سجل هدفا في فوز ليفربول على نوريتش سيتي 3-1 ويملك 34 نقطة من 17 هدفا.

ويحتل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، المركز العاشر برصيد 32 نقطة من 16 هدفا ويغيب عن فريقه بسبب الإصابة.

وتم منذ عام 1997 اعتماد نظام جديد للفائز بالحذاء الذهبي يمنح الأفضلية للبطولات الكبرى، حيث يساوي كل هدف يسجل في البطولات الخمس الكبرى في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا) نقطتين، فيما يحصل الهدافون في البطولات المصنفة بين المركزين السادس والـ 22 على 1.5 نقطة عن كل هدف، مقابل نقطة واحدة في البطولات الأخرى.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 56 نقطة – 28 هدفا.

2- التشيكي باتريك تشيك (باير ليفركوزن): 40 نقطة – 20 هدفا.

3- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 38 نقطة – 19 هدفا.

4- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا/يوفنتوس)، والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 36 نقطة – 18 هدفا.

6- المصري محمد صلاح (ليفربول): 34 نقطة – 17 هدفا.

7- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند): 32 نقطة – 16 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.