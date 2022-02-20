ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يقلب تأخره لفوز كبير على جروتر فيورث

استعاد بايرن ميونخ توازنه في الدوري الألماني بفوز كبير بنتيجة 4/1 على جروتر فيورث، اليوم الأحد، في الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

وكان بايرن ميونخ قد خسر 2/4 أمام بوخوم في الجولة الماضية، قبل أن يتعادل مع ريد بول سالزبورغ النمساوي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ليفا الهداف هذا الموسم حتى الآن 🤛🤜 لعب 23 مباراة ✅

سجل 28 هدفًا ✅#ميا_سان_ميا pic.twitter.com/MTRROStMqq — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) February 20, 2022

وعلى ملعب أليانز أرينا سجل برانيمير هيرغوتا هدف التقدم لجروتر فيورث في الدقيقة 42، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 46.

وسجل سيباستيان غرييسبيك لاعب جروتر فيورث هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61 ليتقدم النادي البافاري 2/1.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي وسجل الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 82، قبل أن يسجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الرابع للنادي البافاري في الدقيقة 90+1.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 55 نقطة من 23 مباراة، وقد حقق الفوز رقم 18، في حين تعادل مرة وحيدة وخسر 4 مرات، بينما يقبع جروتر فيورث في المركز الأخير وحصد 13 نقطة من 23 مباراة وخسر للمرة الـ16 في حين تعادل 4 مرات، وحقق الفوز ثلاث مرات فقط.

ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ مع آينتراخت فرانكفورت، يوم السبت، ثم مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني قبل أن يستضيف ريد بول سالزبورغ يوم 8 مارس على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

إصابة توليسو

وتعرض كورينتين توليسو، لاعب بايرن ميونخ للإصابة أمام جروتر فيورث.

وغادر كورينتين توليسو أرض الملعب بسبب إصابته بعد مرور 21 دقيقة على صافرة البداية.

وسقط كورينتين توليسو بعد التحام مع أحد لاعبي جروتر فيورث، حيث أمسك بالعضلة الخلفية، وبدا أنها تعرضت لتمزق أدخل اللاعب في غضب عارم.

واضطر المدرب الألماني جوليان ناغلسمان لاستبدال توليسو بعد الإصابة، حيث دفع باللاعب سيرجي جنابري.

سبب غياب كينغسلي كومان

ولم يتواجد الجناح الفرنسي كينغسلي كومان في قائمة بايرن ميونخ لمواجهة جروتر فيورث.

وأوضح بايرن ميونخ في بيان رسمي عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أن غياب كينغسلي صاحب الـ25 عامًا جاء لمعاناته من مشاكل عضلية.