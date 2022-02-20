الصحف الرياضية: برشلونة ضد فالنسيا "من الضروري تحقيق الفوز".. و"تمريرة حاسمة لإنتر ميلان"

شكلت نتائج أمس السبت في الدوريات الأوروبية، التي شهدت فوز ريال مدريد وأتلتيكو في إسبانيا، وهزيمة مانشستر سيتي أمام توتنهام وفوز تشيلسي في إنجلترا، وخسارة باريس سان جيرمان أمام نانت في فرنسا، وتعادل ميلان في إيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاءات يوم الأحد، وأبرزها فالنسيا وبرشلونة، وفرصة إنتر ميلان لتصدر ترتيب الدوري الإيطالي أمام ساسولو، ونهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 3-0 على ديبورتيفو ألافيس وتعزيز صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: ”شراب الأهداف“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد 3-0 أمام أوساسونا ولقاء فالنسيا أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يفوز بأول نهائي“، و“برشلونة يلعبها في ميستايا“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”هذا الكلاسيكو يساوي لقباً“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إعادة التحقق من التقدم في الميستايا“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس 3-0 وفوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 3-0، وكتبت: ”ريال مدريد يفوز بسهولة على ألافيس“، و“أتلتيكو مدريد يقوم بردة فعل عبر فوز ساحق“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت: ”سيكون هناك كلاسيكو في النهائي الكبير“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: ”من الضروري تحقيق الفوز“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس 3-0 وفوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 3-0، وكتبت: ”أسينسيو رفع ريال مدريد“، و“ردة فعل أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة.

كما اهتمت بهزيمة باريس سان جيرمان 3-1 أمام نانت في الدوري الفرنسي وهزيمة مانشستر سيتي أمام توتنهام 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”تعثر باريس سان جيرمان في نانت 1-3، وسقوط مانشستر سيتي في ملعبه 3-2“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 3-0 على دبورتيفو ألافيس وتعزيز صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: ”هكذا تسكت الصافرات“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 3-0، وكتبت: ”جواو فيليكس يسحب العربة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فالنسيا وبرشلونة، وكتبت: ”أليكس موريبا وفيران توريس: جمع الشمل في ميستايا“.

كما اهتمت بتأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا لمواجهة ريال مدريد، وكتبت: ”الكلاسيكو المتوقع“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز توتنهام على مانشستر سيتي 3-2 في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”سجل هاري كين مرتين ليسقط المدرب الذي حاول ضمه الصيف الماضي بيب غوارديولا ويشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما اهتمت بفوز تشيلسي على كريستال بالاس 1-0 ومستوى المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت: ”قليل من لوكاكو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي أمام نانت 3-1 وكتبت: ”السحر الأصفر“.

كما اهتمت الصحيفة بالألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين عبر تتبع نتائج الرياضيين الفرنسيين، وكتبت: ”فيلون ميليت سيكون من الصعب تحقيق الأفضل“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان أمام ساليرتيتانا 1-1 في الدوري الإيطالي وفرصة إنتر ميلان الذي يواجه ساسولو لتجاوزه للصدارة، وكتبت: ”الجحيم يا له من توقيف“، و“تعادل ميلان أمام ساليرتيتانا.. اليوم إنتر ميلان أمام ساسولو لتجاوزه“.

كما اهتمت بتعادل روما أمام هيلاس فيرونا 2-2 وطرد البرتغالي جوزيه مورينيو، وكتبت: ”روما طفل مورينيو ينهي ريمونتادا أمام هيلاس فيرونا 2-2“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان 1-1 أمام ساليرتيتانا في الدوري الإيطالي وفرصة لإنتر ميلان لتجاوزه حال الفوز على ساسولو، وكتبت: ”تمريرة حاسمة لإنتر ميلان“.

كما اهتمت الصحيفة بيوفنتوس قبل مواجهة دوري الأبطال أمام فياريال، وكتبت: ”في دوري الأبطال يوفنتوس آخر“.

الصحيفة اهتمت بفوز إيطاليا بميدالية برونزية جديدة في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين.