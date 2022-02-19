ترتيب الدوري الفرنسي.. نانت يصعق باريس سان جيرمان

حقق نادي نانت مفاجأة بفوزه على ضيفه باريس سان جيرمان، بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن المرحلة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتعرض سان جيرمان لخسارته الثانية في الموسم وتجمد رصيده عند 59 نقطة في الصدارة، ورفع نانت رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس ”مؤقتا“.

وسجل ثلاثية نانت راندال كولو مواني وكوينتن ميرلين ولودوفيك بلاس في الدقائق الرابعة و16 و46، بينما قلص نيمار داسيلفا الفارق في الدقيقة 47.

وافتتح راندال كولو مواني التهديف لصالح نانت في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، ثم أضاف كوينتن ميرلين الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يختتم لودوفيتش بلاس ثلاثية الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي نيمار هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 47 من زمن المباراة.

وواصل ميسي إهداء زملائه الفرص السهلة، حيث أضاع مبابي واحدة بتسديد الكرة في جسد الحارس، قبل أن يتسبب كيليان في ركلة جزاء.

إلا أن نيمار فرط في فرصة ذهبية، بتسديد الكرة ضعيفة في أحضان الحارس لافونت بالدقيقة 59.